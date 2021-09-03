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14 минут назад

Россиянам грозит штраф за хранение банок с домашними консервами в подвале

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За хранение банок с консервами в местах общего пользования многоквартирного дома грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина. Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых

Юрист уточнил, что запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов прописан в постановлении правительства. При этом поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. «Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений», — пояснил Паюшин.

"Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения", - рассказал юрист.

По его словам, на практике пожарный надзор обычно выписывает предписание тому, в чьем ведении находятся МОП. Как правило, это либо управляющая компания дома, либо ТСЖ. Для них по закону за это предусмотрен штраф от 6 до 15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жителя и переложить ответственность на него.
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