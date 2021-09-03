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50 минут назад
Владимир Путин заявил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет
На Курильских островах на 10 лет будет введен преференциальный налоговый режим, которым смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы, заявил на ВЭФ-2021 президент Владимир Путин. Об этом сообщает Интерфакс.
"Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет. Подчеркну - речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет", - сказал он.
Кроме того, по словам президента, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. "То есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В ее рамках также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию", - сказал глава государства.
«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», — отметил глава государства.
Режим таких налоговых льгот будет распространяться не на все виды деятельности. "Исключение составят работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов", - пояснил Путин. Он отметил, что это и так высокодоходные виды деятельности. Важно, что налоговыми и административными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, в том числе и японские партнеры.
"Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет. Подчеркну - речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет", - сказал он.
Кроме того, по словам президента, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. "То есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В ее рамках также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию", - сказал глава государства.
«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», — отметил глава государства.
Режим таких налоговых льгот будет распространяться не на все виды деятельности. "Исключение составят работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов", - пояснил Путин. Он отметил, что это и так высокодоходные виды деятельности. Важно, что налоговыми и административными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, в том числе и японские партнеры.