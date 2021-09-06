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Доброе утро, Липецк!
На календаре понедельник, 6 сентября. Пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться бесплатной пересадкой. Для «Пушкинской карты» создали мобильное приложение. Сегодня должны пустить движение по улице Зегеля. Все желающие могут поделиться с питомцами зоопарка излишками урожая. Продляем лето в компании согревающих душу историй.
Транспорт
Жители поселка Тракторостроителей могут воспользоваться бесплатной пересадкой. Эта услуга актуальна для тех, кто пользуется автобусами №№ 323 и 378 и пересаживается в маршрутку №323а. Билет на бесплатную пересадку действителен в течение 20 минут в час пик и в течение 40 минут.
Правильные сырники
Свой рецепт любимого многими блюда предлагает молодая мамочка Дарья. Его оценят и те, кто заботится о фигуре.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прививка на шоппинге
В понедельник мобильные пункты вакцинации будут работать в «Линии» и ТЦ «Ноябрьский». На прививку от COVID-19 ждут с 10:00 до 14:00. Едем по Зегеля Сегодня должны пустить движение транспорта по улице Зегеля. Участок закрыли на ремонт еще весной. Водителям стоит обратить внимание на разметку, регламентирующую парковочные места.
Едем по Зегеля
Сегодня должны пустить движение транспорта по улице Зегеля. Участок закрыли на ремонт еще весной. Водителям стоит обратить внимание на разметку, регламентирующую парковочные места.
Бесплатно в Большой театр
В России начал работу проект «Пушкинская карта». Она позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счёт средств программы. Уже доступно мобильное приложение «Госуслуги.Культура», его можно скачать в Play Market или App Store. Там можно оформить виртуальную карту и выбрать интересующие мероприятия. По «Пушкинской карте» липчане могут посещать театры не только в границах региона, но и, например, Большой театр или Мариинку.
Добрая акция
Липецкий зоопарк продолжает прием излишков урожая для своих питомцев. Фермеры, садоводы и огородники могут подарить животным их любимые угощения — мед, морковь, капусту, свеклу, картофель, кабачки, тыкву, зелень, черноплодную рябину, шиповник, яблоки, арбузы, дыни, виноград, облепиху, огурцы и другие вкусности. Для участия в акции необходимо позвонить по телефону 77-12-27.
Теплые книжки
За окном сентябрь и уже хочется хандрить? Продлить летнее настроение помогут добрые книги. А какая литература может быть добрее и теплее детских книжек?
Зуля Стадник «41-я кошка» (0+). Добрая история о дружбе, любви и гуманном отношении к животным учит быть терпимыми, заботливыми и верить в лучшее. В квартире у Лили Царапкиной живёт сорок кошек. Чёрные, белые, рыжие, серые и много полосатых. Она жалеет бездомных кошек и берёт их к себе, и однажды к ней попадает разноцветная кошка с крапинками на мордашке. Говорят, такие кошки приносят счастье. Но Лиле эта кошка по кличке Веснушка принесла не только счастье, но и приключения.
Анна Игнатова, «Вишневый пирог» (0+). «Вишнёвый пирог — это вам не фунт изюму, — сказала нам мама. — Если уж хотите на ужин пирог, то извольте слушать мою команду!» И мы выслушали: папа идёт в магазин за сметаной, маргарином, дрожжами и мукой, я иду на рынок за вишнями. Весёлая и динамичная история о спасении троллейбуса, необычном уроке физкультуры, индийском принце и особенных вишнях, выросших на лбу оленя. С них-то всё и началось...