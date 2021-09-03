Происшествия
сегодня, 13:31
Липчане сняли несуществующую квартиру в Сочи
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В августе липчане перечислили на счет мошенницы несколько тысяч рублей за жилье в Сочи.
Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тамбовской области, в суде Советского района города Тамбова рассматривают уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Следствием отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области были установлены и опрошены более двух десятков жителей различных российских регионов, которые стали жертвами мошенничества. Среди них были и липчане.
Под подозрением сотрудников полиции оказалась 32-летняя ранее судимая за мошенничество тамбовчанка, которая в сентябре минувшего года разместила объявление на одном из сайтов в сети Интернет о сдаче в аренду жилья в Сочи по низким ценам. На самом деле никаких квартир в Сочи у неё не было. Выставив совершенно посторонние фотографии квартир, она указала свой номер телефона, на который стали звонить люди, желающие снять квартиру в Сочи. От них «хозяйка» жилплощади стала требовать перевести на карту предоплату. После получения денег мошенница перестала отвечать на звонки с телефонов. Каждый их пострадавших перевел на счет женщины от трех до десяти тысяч рублей под предлогом предоплаты за квартиры в Сочи по весьма привлекательным ценам.
Полицейские установили, что мошенница проживает на территории города Тамбова. Тамбовскими оперативниками было установлено ее местонахождение, она была опрошена и призналась в совершении мошенничества. В ходе обыска дома у подозреваемой изъят телефон и банковская карта, а вот деньги, полученные в качестве предоплаты за жилье, мошенница успела потратить.
В августе текущего года расследование уголовного дела было окончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Советского района города Тамбова. Суд учел наличие двух несовершеннолетних детей и больного супруга у обвиняемой и оставил ее под подпиской о невыезде на период судебных заседаний. Это обстоятельство не помешало женщине продолжить совершение преступной деятельности. По отработанной схеме оно вновь принялась обманывать иногородних жителей – снова появилось объявление о сдаче квартиры в Сочи по низкой цене.
Следствием отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области были установлены и опрошены более двух десятков жителей различных российских регионов, которые стали жертвами мошенничества. Среди них были и липчане.
Под подозрением сотрудников полиции оказалась 32-летняя ранее судимая за мошенничество тамбовчанка, которая в сентябре минувшего года разместила объявление на одном из сайтов в сети Интернет о сдаче в аренду жилья в Сочи по низким ценам. На самом деле никаких квартир в Сочи у неё не было. Выставив совершенно посторонние фотографии квартир, она указала свой номер телефона, на который стали звонить люди, желающие снять квартиру в Сочи. От них «хозяйка» жилплощади стала требовать перевести на карту предоплату. После получения денег мошенница перестала отвечать на звонки с телефонов. Каждый их пострадавших перевел на счет женщины от трех до десяти тысяч рублей под предлогом предоплаты за квартиры в Сочи по весьма привлекательным ценам.
Полицейские установили, что мошенница проживает на территории города Тамбова. Тамбовскими оперативниками было установлено ее местонахождение, она была опрошена и призналась в совершении мошенничества. В ходе обыска дома у подозреваемой изъят телефон и банковская карта, а вот деньги, полученные в качестве предоплаты за жилье, мошенница успела потратить.
В августе текущего года расследование уголовного дела было окончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Советского района города Тамбова. Суд учел наличие двух несовершеннолетних детей и больного супруга у обвиняемой и оставил ее под подпиской о невыезде на период судебных заседаний. Это обстоятельство не помешало женщине продолжить совершение преступной деятельности. По отработанной схеме оно вновь принялась обманывать иногородних жителей – снова появилось объявление о сдаче квартиры в Сочи по низкой цене.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области установили и опросили девять жителей Краснодарского края, Липецкой, Иркутской, Ленинградской областей, которые в августе текущего года перечислили на счет мошенницы по две тысячи рублей каждый за жилье в Сочи.
Подразделением дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В рамках его расследования у подозреваемой проведен обыск, изъят сотовый телефон, банковская карта, несколько сим-карт, используемых для совершения преступлений. Устанавливаются другие лица, ставшие жертвами тамбовской мошенницы.
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Гы
Елена