Липчане сняли несуществующую квартиру в Сочи

В августе липчане перечислили на счет мошенницы несколько тысяч рублей за жилье в Сочи.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области установили и опросили девять жителей Краснодарского края, Липецкой, Иркутской, Ленинградской областей, которые в августе текущего года перечислили на счет мошенницы по две тысячи рублей каждый за жилье в Сочи.







Подразделением дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В рамках его расследования у подозреваемой проведен обыск, изъят сотовый телефон, банковская карта, несколько сим-карт, используемых для совершения преступлений. Устанавливаются другие лица, ставшие жертвами тамбовской мошенницы.