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Липчане сняли несуществующую квартиру в Сочи

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#мошенничество
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Липчане сняли несуществующую квартиру в Сочи

В августе липчане перечислили на счет мошенницы несколько тысяч рублей за жилье в Сочи.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тамбовской области, в суде Советского района города Тамбова рассматривают  уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Следствием отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области были установлены и опрошены более двух десятков жителей различных российских регионов, которые стали жертвами мошенничества. Среди них были и липчане.

Под подозрением сотрудников полиции оказалась 32-летняя ранее судимая за мошенничество тамбовчанка, которая в сентябре минувшего года разместила объявление на одном из сайтов в сети Интернет о сдаче в аренду жилья в Сочи по низким ценам. На самом деле никаких квартир  в Сочи у неё не было. Выставив совершенно посторонние фотографии квартир, она указала свой номер телефона, на который стали звонить люди, желающие снять квартиру в Сочи. От них «хозяйка» жилплощади стала требовать перевести на карту предоплату. После получения денег мошенница перестала отвечать на звонки с телефонов. Каждый их пострадавших перевел на счет женщины от трех до десяти тысяч рублей под предлогом предоплаты за квартиры в Сочи по весьма привлекательным ценам.

Полицейские установили, что мошенница проживает на территории города Тамбова. Тамбовскими оперативниками было установлено ее местонахождение, она была опрошена и призналась в совершении мошенничества. В ходе обыска дома у подозреваемой изъят телефон и банковская карта, а вот деньги, полученные в качестве предоплаты за жилье, мошенница успела потратить.

В августе текущего года расследование уголовного дела было окончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Советского района города Тамбова. Суд учел наличие двух несовершеннолетних детей и больного супруга у обвиняемой и оставил ее под подпиской о невыезде на период судебных заседаний. Это обстоятельство не помешало женщине продолжить совершение преступной деятельности. По отработанной схеме оно вновь принялась обманывать иногородних жителей – снова появилось объявление о сдаче квартиры в Сочи по низкой цене.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области установили и опросили девять жителей Краснодарского края, Липецкой, Иркутской, Ленинградской областей, которые в августе текущего года перечислили на счет мошенницы по две тысячи рублей каждый за жилье в Сочи.

Подразделением дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В рамках его расследования у подозреваемой проведен обыск, изъят сотовый телефон, банковская карта, несколько сим-карт, используемых для совершения преступлений. Устанавливаются другие лица, ставшие жертвами тамбовской мошенницы.
2 1071
#мошенничество
4

Комментарии (2)

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Гы

18 минут назад
Ну если учитывая смягчающие-то я даже знаю чем раньше предки этой мошенницы промышляли.На Зое много их живет.ГЫ,
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Елена

31 минуту назад
Горбатую только могила исправит
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