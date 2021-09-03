Сотрудники Росгвардии задержали в Ельце по горячим следам двух грабителей

В Ельце разбойному нападению подверглась бармен

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Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Липецкой области во время дежурства получили сообщение об ограблении одного из городских баров – двое граждан напали на женщину и украли выручку.- Женщина рассказала прибывшим на место преступления сотрудникам Росгвардии приметы нападавших, которые применив физическое насилие, совершили хищение из кассы около 9 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Через десять минут росгвардейцы задержали двух мужчин 34 и 36-летних мужчин, которые подходили под указанные приметы грабителей. Сотрудниками вневедомственной охраны подозреваемые были переданы в ОМВД России по Ельцу для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Липецкой области.