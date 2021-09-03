Происшествия

сегодня, 13:01

Сотрудники Росгвардии задержали в Ельце по горячим следам двух грабителей

8 916
#грабеж
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Сотрудники Росгвардии задержали в Ельце по горячим следам двух грабителей

В Ельце разбойному нападению подверглась бармен 

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Липецкой области во время дежурства получили сообщение об ограблении одного из городских баров – двое граждан напали на женщину и украли выручку.

- Женщина  рассказала прибывшим на место преступления сотрудникам Росгвардии приметы нападавших, которые применив физическое насилие, совершили хищение из кассы около 9 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.  Через десять минут росгвардейцы задержали двух мужчин 34 и 36-летних мужчин, которые подходили под указанные приметы грабителей. Сотрудниками вневедомственной охраны подозреваемые были переданы в ОМВД России по Ельцу для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Липецкой области. 

Фото: 48.rosguard.gov.ru

8 916
#грабеж
1

Комментарии (8)

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Гость

17 минут назад
штабс-капитан Овечкин, согласен. Везде же грабят от миллиона, не меньше))
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Приезжайте

20 минут назад
Гудово Добровский р-он, у меня дважды украли арбузы. Местная полиция ни чего не делает. Может вы поможете обуздать преступный разгул.
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Свидетель видел...

26 минут назад
Вылетают на мигалках, без сирены со второстепенки на Новолипецкую, чуть не вдарил их, блин
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О как

42 минуты назад
Пожарные потушили пожар, хирург провел операцию, учитель чему-то научил... Сенсация! Человек выполнил свою работу! Никогда такого не было. И вот - опять!!!
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Елец

58 минут назад
Приезжайте в гости к нам! У нас кумовство, коррупция и криминал! Вчера кафешку обнесли под носом у памятника Бунина! Дверь вышиблисо стеклом. Никого не нашли…
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Липчанин

сегодня, 13:29
Сенсация, роботник выполнил свою работу. Это первое, а второе звание -Гвардия, надо заслужить.
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штабс-капитан Овечкин

сегодня, 13:29
Даже грабители у нас какие-то ущербные-9 000рублей.
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Смотрящий

сегодня, 13:16
Росгвардия ... отдельная сказка! А про их номера на автотранспорте, по сути военного образца, отдельная песнь - уникального достояния аналогов которому в мире нет! Сколько же, после - понадобиться времени что бы расставить все на свои места, того бардака который развели и возвели в рамки законности!
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