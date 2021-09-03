Происшествия

36 минут назад

Липчанка провернула мошенническую операцию в Ульяновске

338
#мошенничество
Липчанка провернула мошенническую операцию в Ульяновске

Женщина предложила помощь жителю Ульяновска в оформлении загранпаспорта за крупную сумму и исчезла с деньгами

39-летний житель Ульяновска познакомился с 47-летней липчанкой, которая предложила ему помощь в быстром получении загранпаспорта. За услугу она пороисла 24 тысячи рублей. Мужчина ей перевел эти деньги. Чуть позже она позвонила ему и сказала, что необходимо еще доплатить 5 тысяч рублей, якобы, на оплату госпошлины. Мужчина перевел и эту сумму. 

- Спустя несколько недель, он решил узнать, когда будет готов паспорт, но на телефонный звонок ему никто не ответил. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 47 – летнюю жительницу Липецкой области. Женщина в содеянном созналась и пояснила, что денежные средства ей нужны были для оплаты лечения. В настоящее время по данному факту следствием отделом ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс – службе УМВД России по Ульяновской области.

338
#мошенничество

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