Липчанка провернула мошенническую операцию в Ульяновске

Женщина предложила помощь жителю Ульяновска в оформлении загранпаспорта за крупную сумму и исчезла с деньгами

39-летний житель Ульяновска познакомился с 47-летней липчанкой, которая предложила ему помощь в быстром получении загранпаспорта. За услугу она пороисла 24 тысячи рублей. Мужчина ей перевел эти деньги. Чуть позже она позвонила ему и сказала, что необходимо еще доплатить 5 тысяч рублей, якобы, на оплату госпошлины. Мужчина перевел и эту сумму.



- Спустя несколько недель, он решил узнать, когда будет готов паспорт, но на телефонный звонок ему никто не ответил. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 47 – летнюю жительницу Липецкой области. Женщина в содеянном созналась и пояснила, что денежные средства ей нужны были для оплаты лечения. В настоящее время по данному факту следствием отделом ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс – службе УМВД России по Ульяновской области.



