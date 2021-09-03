Общество

44 минуты назад

В Липецке подешевело топливо

5 636
#топливо #керосин #аэропорт
1
В Липецке подешевело топливо

Стоимость авиационного керосина упала на 1,5%.

Федеральное агентство воздушного транспорта представило аналитические данные по стоимости авиационного керосина в аэропортах России в августе 2021 года. В среднем по стране тонна авиационного топлива за месяц подорожала на 4,08%, до 55 240 рублей.

Обратную динамику показывает аэропорт Липецка. Здесь стоимость тонны топлива, наоборот, подешевела. За месяц она упала на 1,5%, до 47 120 рублей. Стоит отметить, что среди регионов Центрального Черноземья только в Липецке произошло падение цены. Так, в Воронеже тонна керосина для самолетов подорожала до 9,7%, в Тамбове — до 8,4%, в Курске — на 6,3%.

Конечная стоимость авиационного керосина для перевозчиков в аэропортах состоит из стоимости самого топлива и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.
5 636
#топливо #керосин #аэропорт
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это перед выборами

4 минуты назад
После будет интересно
ответить

Сергей

7 минут назад
Что же нам теперь личные авто керосином заправлять? Бензин то дорожает каждую неделю, причем в соседних регионах он дешевле!
ответить

Наверное

15 минут назад
Самолёты закончились.
ответить

М-да...

27 минут назад
А когда подешевеют жратва и шмотки?! Меня волнует только это!!
ответить

Ничего

39 минут назад
После выборов наверстают!!!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне
#война #память
В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне

сегодня, 11:57

Общество
Липчане поддержали флешмоб 3 сентября
#3 сентября
4
Липчане поддержали флешмоб 3 сентября

сегодня, 11:44

Общество
Учеников одной из городских школ будут кормить по-особенному
#питание #школа #ремонт
6
Учеников одной из городских школ будут кормить по-особенному

сегодня, 11:29

Общество
Липчане пошли в суд из-за кошки-добытчицы
#кошка #суд #голуби
7
Липчане пошли в суд из-за кошки-добытчицы

сегодня, 10:28

Общество
Дорожникам придется заплатить за разбитый «BMW»
#яма #ДТП #авария
Дорожникам придется заплатить за разбитый «BMW»

сегодня, 09:58

Общество
При приготовлении роллов не обрабатывали руки антисептиками
#коронавирус #торговля
4
При приготовлении роллов не обрабатывали руки антисептиками

сегодня, 09:37

Общество