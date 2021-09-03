В Липецке подешевело топливо

Стоимость авиационного керосина упала на 1,5%.

Федеральное агентство воздушного транспорта представило аналитические данные по стоимости авиационного керосина в аэропортах России в августе 2021 года. В среднем по стране тонна авиационного топлива за месяц подорожала на 4,08%, до 55 240 рублей.



Обратную динамику показывает аэропорт Липецка. Здесь стоимость тонны топлива, наоборот, подешевела. За месяц она упала на 1,5%, до 47 120 рублей. Стоит отметить, что среди регионов Центрального Черноземья только в Липецке произошло падение цены. Так, в Воронеже тонна керосина для самолетов подорожала до 9,7%, в Тамбове — до 8,4%, в Курске — на 6,3%.



Конечная стоимость авиационного керосина для перевозчиков в аэропортах состоит из стоимости самого топлива и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.