Общество
сегодня, 11:57
В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне
Солдат идентифицирован по смертному медальону, который был при нём.
В соцсетях появилось обращение к жителям Липецкой области о поиске родственников погибшего на войне.
- Поисковиками были найдены останки нашего земляка, погибшего на Великой Отечественной войне, - говорится в обращении. - Солдат идентифицирован по смертному медальону, который был при нём. Вкладыш - самодельный, на клочке бумажки карандашом написано: Орловская область (ныне Липецкая область), Становлянский район, Трегубовский сельский совет, деревня Белевец. Горячих Арина Арсентьевна от Горячих Василий Иванович.
Всех, кто располагает какими-то сведениями о родственниках воина, просят связаться с поисковиками.
Фото - vk.com/chapliginlive