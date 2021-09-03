В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне

Солдат идентифицирован по смертному медальону, который был при нём.

- Поисковиками были найдены останки нашего земляка, погибшего на Великой Отечественной войне, - говорится в обращении. - Солдат идентифицирован по смертному медальону, который был при нём. Вкладыш - самодельный, на клочке бумажки карандашом написано: Орловская область (ныне Липецкая область), Становлянский район, Трегубовский сельский совет, деревня Белевец. Горячих Арина Арсентьевна от Горячих Василий Иванович.











В соцсетях появилось обращение к жителям Липецкой области о поиске родственников погибшего на войне.