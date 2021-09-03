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сегодня, 11:57

В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне

610
#война #память
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В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне

Солдат идентифицирован по смертному медальону, который был при нём.

В соцсетях появилось обращение к жителям Липецкой области о поиске родственников погибшего на войне.

- Поисковиками были найдены останки нашего земляка, погибшего на Великой Отечественной войне, - говорится в обращении. - Солдат идентифицирован по смертному медальону, который был при нём. Вкладыш - самодельный, на клочке бумажки карандашом написано: Орловская область (ныне Липецкая область), Становлянский район, Трегубовский сельский совет, деревня Белевец. Горячих Арина Арсентьевна от Горячих Василий Иванович.

Всех, кто располагает какими-то сведениями о родственниках воина, просят связаться с поисковиками.

610
#война #память
2

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