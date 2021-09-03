Липчане поддержали флешмоб 3 сентября

Сегодня все соцсети завалены фотографиями Шуфутинского.

К этому часу, наверное, уже не найти человека, который сегодня не слышал строк «Я календарь переверну. И снова третье сентября...» и не видел ни одного снимка Михаила Шуфутинского. Липчане активно поддерживают этот ежегодный флешмоб и постят смешные картинки и ролики в stories. Есть и те, кто посвятил третьему сентября отдельный пост.