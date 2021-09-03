Общество
сегодня, 11:44
Липчане поддержали флешмоб 3 сентября
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Сегодня все соцсети завалены фотографиями Шуфутинского.
К этому часу, наверное, уже не найти человека, который сегодня не слышал строк «Я календарь переверну. И снова третье сентября...» и не видел ни одного снимка Михаила Шуфутинского. Липчане активно поддерживают этот ежегодный флешмоб и постят смешные картинки и ролики в stories. Есть и те, кто посвятил третьему сентября отдельный пост.
4 560
Коммунист
Сергей
Елена
3-е сентября