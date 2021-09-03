Общество

сегодня, 11:44

Липчане поддержали флешмоб 3 сентября

4 560
#3 сентября
2

Сегодня все соцсети завалены фотографиями Шуфутинского.

К этому часу, наверное, уже не найти человека, который сегодня не слышал строк «Я календарь переверну. И снова третье сентября...» и не видел ни одного снимка Михаила Шуфутинского. Липчане активно поддерживают этот ежегодный флешмоб и постят смешные картинки и ролики в stories. Есть и те, кто посвятил третьему сентября отдельный пост.







4 560
#3 сентября
2

Комментарии (4)

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Коммунист

15 минут назад
Вот воистину когда коту делать нечего.... Ну вы поняли..
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Сергей

34 минуты назад
Давайте, будем справедливым? Слова принадлежат Игорю Николаев у, а сам Михаил Шуфутинский не один раз повтор ял, что не имеет значения, какую дату попеть.
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Елена

38 минут назад
есть теория насчет песни Шуфутинского – говорят она была специально раскручена некоторыми блогерами, чтоб 3 сентября все вспоминали именно её, а не годовщину штурма школы в Беслане
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3-е сентября

45 минут назад
не плохо так, днюху мою распиарили. Куда не зайдёшь все поздравляют. Спасибо всем
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