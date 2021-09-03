Общество

сегодня, 11:29

Учеников одной из городских школ будут кормить по-особенному

6 1816
#питание #школа #ремонт
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Учеников одной из городских школ будут кормить по-особенному

В школьной столовой впервые будут проводить капитальный ремонт.

Администрация школы №45 заключила контракт с подрядчиком на капитальный ремонт спортивного зала и столовой. Капитальный ремонт столовой и спортзала уже начался, он проводится впервые со времени строительства здания, сообщила GOROD48 директор МБОУ СШ № 45 Липецка Наталья Королева.

- Подрядчик уже ремонтирует спортивный зал. На учебном процессе это никак не сказалось: мы пока проводим занятия на стадионе. Ремонт спортзала планируем завершить к 20 сентября. Тогда начнется капитальный ремонт столовой. Дети без питания, несмотря на ремонт, не останутся. Мы сейчас думаем, как его организовать. Так как эти услуги нам оказывает комбинат питания, то, скорее всего, подача блюд будет возможна в одноразовой посуде. Соответственно, выделим и помещение для приема пищи, - рассказала Наталья Королева.

Планируется, что ремонт столовой завершится к ноябрю.

Напомним, ранее на капитальный и текущий ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Липецке было выделено более 76 млн рублей. Еще 43 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на капитальный ремонт десяти школ - №№1, 10, 19, 31, 33, 45, 47, 50, 68, 77.
6 1816
#питание #школа #ремонт
2

Комментарии (6)

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20 школа

23 минуты назад
2.09 деткам давали плов и многодетным рыбный суп, без беганья в туалет и жалобы на боли в животе не обошлось. В первый день питания и так облажаться, нонсенс.
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Ольга

42 минуты назад
Когда с 64 школой разберутся, оператор питания новый, а есть невозможно, дети вчера пришли голодные, говорят мясо не разжуешь, рис переварен, а от рассольника живот болит, как надоело это безобразие!!
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Ольга

сегодня, 12:03
Строители зашли на объект с началом учебного года. А летом не делается ремонт? Школы закрыты на каникулы?
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дети

сегодня, 11:55
мы школьную еду всё равно не едим
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?!?

сегодня, 11:50
Ну, теперь-то школота обожрётся , кормить-то будут по-особенному , как в ресторане !! ахаха...
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[...]

сегодня, 11:36
А че с родителей поборы берут, если миллионы из бюджета выделено . И кормить по особенному это картоха , которая к потолку прилипает.
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