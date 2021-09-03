Учеников одной из городских школ будут кормить по-особенному

В школьной столовой впервые будут проводить капитальный ремонт.

Администрация школы №45 заключила контракт с подрядчиком на капитальный ремонт спортивного зала и столовой. Капитальный ремонт столовой и спортзала уже начался, он проводится впервые со времени строительства здания, сообщила GOROD48 директор МБОУ СШ № 45 Липецка Наталья Королева.



- Подрядчик уже ремонтирует спортивный зал. На учебном процессе это никак не сказалось: мы пока проводим занятия на стадионе. Ремонт спортзала планируем завершить к 20 сентября. Тогда начнется капитальный ремонт столовой. Дети без питания, несмотря на ремонт, не останутся. Мы сейчас думаем, как его организовать. Так как эти услуги нам оказывает комбинат питания, то, скорее всего, подача блюд будет возможна в одноразовой посуде. Соответственно, выделим и помещение для приема пищи, - рассказала Наталья Королева.



Планируется, что ремонт столовой завершится к ноябрю.



Напомним, ранее на капитальный и текущий ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Липецке было выделено более 76 млн рублей. Еще 43 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на капитальный ремонт десяти школ - №№1, 10, 19, 31, 33, 45, 47, 50, 68, 77.