сегодня, 10:32
В Тербунском районе уничтожили 12 взрывоопасных предметов
Липчанам напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, следует немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения.
Жителям области напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, следует немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения – по телефонам «101» или «112», при производстве земляных или других работ - остановить работу, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт. Запрещается предпринимать любые действия со взрывоопасными предметами. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. Категорически запрещается ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой, прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место, закапывать в землю или бросать в водоём, предпринимать попытки к разборке или распиливанию, бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.
Фото - ugpss48.ru