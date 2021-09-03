В Тербунском районе уничтожили 12 взрывоопасных предметов

Липчанам напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, следует немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, вчера в 15:40 часов на полигоне Тербунского района взрывниками аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области было уничтожено 12 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра, изъятый в ПАО «НЛМК» и 11 взрывоопасных предметов, изъятых в Тербунском районе.





Ранее, 31 августа на полигоне Липецкого района взрывниками аварийно-спасательного отряда были уничтожены 10 реактивных снарядов от «Катюши», обнаруженные на территории села Писаревка Задонского района.





