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В Тербунском районе уничтожили 12 взрывоопасных предметов

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#УГПСС #спасатели
В Тербунском районе уничтожили 12 взрывоопасных предметов

Липчанам напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, следует немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, вчера в 15:40 часов на полигоне Тербунского района взрывниками аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области было уничтожено 12 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра, изъятый в ПАО «НЛМК» и 11 взрывоопасных предметов, изъятых в Тербунском районе.

Ранее, 31 августа на полигоне Липецкого района взрывниками аварийно-спасательного отряда были уничтожены 10 реактивных снарядов от «Катюши», обнаруженные на территории села Писаревка Задонского района.

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Жителям области напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, следует немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения – по телефонам «101» или «112», при производстве земляных или других работ - остановить работу, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт. Запрещается предпринимать любые действия со взрывоопасными предметами. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. Категорически запрещается ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой, прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место, закапывать в землю или бросать в водоём, предпринимать попытки к разборке или распиливанию, бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.

Фото - ugpss48.ru

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#УГПСС #спасатели

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