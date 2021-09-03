Общество

21 минуту назад

При приготовлении роллов не обрабатывали руки антисептиками

359
#коронавирус #торговля
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При приготовлении роллов не обрабатывали руки антисептиками

И пренебрегали другими антиковидными требованиями.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 2 сентября в Липецке выявили 5 нарушений требований антиковидного 159-го постановления.

- Полностью пренебрегая правилами, деятельность осуществлялась в магазине по продаже суши и роллов, - отмечает пресс-служба управления. - В остальных магазинах не производится обработка рук кожным антисептиком, работники не используют медицинские маски, не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее полутораметров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, рабочие места не оборудованы прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, в помещениях не применяются бактерицидные лампы. В отношении пяти хозяйствующий субъектов в возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф до 300​ 000 рублей.

Напомним, санкция статьи части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей.
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#коронавирус #торговля
3

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