Происшествия
сегодня, 10:24
Ночной Hot Pursuit в Липецке записали камеры наблюдения
Полицейские преследовали нарушителя по всему городу и догнали у Сокольского кладбища.
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Сегодня под утро в Липецке водитель вазовской «семерки» устроил гонки в стиле компьютерной игры – хита середины двухтысячных «Need for Speed» серии «Hot Pursuit».
Около половины пятого утра в районе дома №18 по проспекту Победы инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2107» тёмного цвета. На требование остановиться для проверки документов водитель не отреагировал, и началась погоня.
Водитель пытался оторваться от автоинспекторов на проспекте Победы, улицах Депутатской и Чкалова. Затем «ВАЗ» выехал к дикинскому кладбищу, проехал улицу Комсомольскую, а на улице Фрунзе «семерка» врезалась в припаркованную иномарку и продолжила движение.
К погоне присоединился второй экипаж ДПС. Нарушитель с улицы Фрунзе свернул на Октябрьскую, проехал площадь Петра Великого и сменил направление движения в сторону центрального пляжа по улице Карла Маркса.
Проехав частный сектор Ниженки водитель «семёрки» по улице Студёновской двинулся к выезду из города. К этому времени в погоне участвовали уже три экипажа ДПС.
На Соколе машина свернула на улицу Пожарского, поехала по улице Бабушкина и в районе Сокольского кладбища полицейские сумели остановить машину и задержать водителя.
Так выглядит маршрут ночной погони
Около половины пятого утра в районе дома №18 по проспекту Победы инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2107» тёмного цвета. На требование остановиться для проверки документов водитель не отреагировал, и началась погоня.
Водитель пытался оторваться от автоинспекторов на проспекте Победы, улицах Депутатской и Чкалова. Затем «ВАЗ» выехал к дикинскому кладбищу, проехал улицу Комсомольскую, а на улице Фрунзе «семерка» врезалась в припаркованную иномарку и продолжила движение.
К погоне присоединился второй экипаж ДПС. Нарушитель с улицы Фрунзе свернул на Октябрьскую, проехал площадь Петра Великого и сменил направление движения в сторону центрального пляжа по улице Карла Маркса.
Проехав частный сектор Ниженки водитель «семёрки» по улице Студёновской двинулся к выезду из города. К этому времени в погоне участвовали уже три экипажа ДПС.
На Соколе машина свернула на улицу Пожарского, поехала по улице Бабушкина и в районе Сокольского кладбища полицейские сумели остановить машину и задержать водителя.
Так выглядит маршрут ночной погони
Комментарии (11)
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Седой с ЛТЗ
Неравнодушный горожанин
Вдадимир
вводятся новые штрафы
Ирр
Это как всегда.
Неравнодушный горожанин
Гость
это на самом деле кортеж был
Маршрут построен