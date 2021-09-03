Происшествия

сегодня, 10:24

Ночной Hot Pursuit в Липецке записали камеры наблюдения

11 2064
#погоня
4

Полицейские преследовали нарушителя по всему городу и догнали у Сокольского кладбища.

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Сегодня под утро в Липецке водитель вазовской «семерки» устроил гонки в стиле компьютерной игры – хита середины двухтысячных «Need for Speed» серии «Hot Pursuit». 

Около половины пятого утра в районе дома №18 по проспекту Победы инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2107» тёмного цвета. На требование остановиться для проверки документов водитель не отреагировал, и началась погоня. 

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Водитель пытался оторваться от автоинспекторов на проспекте Победы, улицах Депутатской и Чкалова. Затем «ВАЗ» выехал к дикинскому кладбищу, проехал улицу Комсомольскую, а на улице Фрунзе «семерка» врезалась в припаркованную иномарку и продолжила движение. 

К погоне присоединился второй экипаж ДПС. Нарушитель с улицы Фрунзе свернул на Октябрьскую, проехал площадь Петра Великого и сменил направление движения в сторону центрального пляжа по улице Карла Маркса. 

Проехав частный сектор Ниженки водитель «семёрки» по улице Студёновской двинулся к выезду из города. К этому времени в погоне участвовали уже три экипажа ДПС.

На Соколе машина свернула на улицу Пожарского, поехала по улице Бабушкина и в районе Сокольского кладбища полицейские сумели остановить машину и задержать водителя.

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Так выглядит маршрут ночной погони

11 2064
#погоня
4

Комментарии (11)

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Седой с ЛТЗ

8 минут назад
Вдадимир, Вас ждут с документами в отделе кадров ГИБДД,
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Неравнодушный горожанин

9 минут назад
Ирр, а я не работаю в органах внутренних дел, это не мое дело - охранять покой граждан и рапорты писать. Банально звучит, но эти люди получают зарплату и другие бонусы (пенсия за 20 лет выслуги, продолжительный отпуск и т.д.) за обеспечение безопасности и должны этим заниматься, а не гоняться по всему городу тремя машинами за одним отморозком. А если бы он кого-то сбил (не знаю, видели вы или нет, но на одном из перекрестков стояла женщина, переходившая дорогу) или в хлам разворотил чужую машину? Кто бы в этом случае платил за увечья и ущерб? Эти догоняльщики? Нет, конечно. А с него, очевидно, взять нечего, иначе на этом корыте бы не ездил. Жизнь, здоровье и имущество человека стоят дороже времени, потраченного на заполнение рапорта.
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Вдадимир

20 минут назад
В свое время в Ситовке подобная погоня закончилась знаем чем. Они ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Задерживать обязаны максимально быстро, а не кататься по всему городу
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вводятся новые штрафы

30 минут назад
Госдума приняла закон о запрете хранения домашних заготовок в подвале многоквартирных домов. поскольку " использование мест общего пользования под собственные нужды " наказывается штрафом в 3 тыс. руб. этот закон касается использования мест общего пользования не оформленных в частную собственность. к которым относятся подвалы, техэтажи, несанкционированные парковковки во дворах и пр.
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Ирр

32 минуты назад
Неравнодушный горожанин, потом вы будете рапорты писать о использовании табельного?
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Это как всегда.

34 минуты назад
А если бы не задержали то и не написали. И что же нет дальнейшего описание, в каком состоянии, кто был за рулём? Да и таких машин по городу в ночное время просто уйма, летающих с рёвом и музыкой.
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Неравнодушный горожанин

35 минут назад
А колеса прострелить на пустой дороге духу не хватило? Гонять этого синяка по всему города - это же очень опасно: он мог кого-нибудь сбить, ДПС могли куда-нибудь угодить.
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Гость

46 минут назад
Стреляй Глеб, уйдут проклятые)))
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это на самом деле кортеж был

55 минут назад
Кортеж местного смотрителя за раеном
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Маршрут построен

58 минут назад
Прямо на кладбище приехал, яму успели выкопать ему?
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