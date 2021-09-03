Ночной Hot Pursuit в Липецке записали камеры наблюдения

Полицейские преследовали нарушителя по всему городу и догнали у Сокольского кладбища.

Сегодня под утро в Липецке водитель вазовской «семерки» устроил гонки в стиле компьютерной игры – хита середины двухтысячных «Need for Speed» серии «Hot Pursuit».Около половины пятого утра в районе дома №18 по проспекту Победы инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2107» тёмного цвета. На требование остановиться для проверки документов водитель не отреагировал, и началась погоня.Водитель пытался оторваться от автоинспекторов на проспекте Победы, улицах Депутатской и Чкалова. Затем «ВАЗ» выехал к дикинскому кладбищу, проехал улицу Комсомольскую, а на улице Фрунзе «семерка» врезалась в припаркованную иномарку и продолжила движение.К погоне присоединился второй экипаж ДПС. Нарушитель с улицы Фрунзе свернул на Октябрьскую, проехал площадь Петра Великого и сменил направление движения в сторону центрального пляжа по улице Карла Маркса.Проехав частный сектор Ниженки водитель «семёрки» по улице Студёновской двинулся к выезду из города. К этому времени в погоне участвовали уже три экипажа ДПС.На Соколе машина свернула на улицу Пожарского, поехала по улице Бабушкина и в районе Сокольского кладбища полицейские сумели остановить машину и задержать водителя.