Липецкая вечЁрка: насильник на улице Неделина, путинские выплаты и руфер-экстремал

Сегодня, 2 сентября, начались выплаты 10 000 рублей, GOROD48 выяснил, кто их получит, липчанка пожаловалась на то, что на нее напал мужчина, когда она шла в магазин, и экстремал покорил шпиль с гербом в центре Липецка.





— Пустые дома — это всегда опасно уже и днем, их надо сносить. Одной девушке повезло, а у другой сил не хватит отбиться от такого, и горе. Это не мужчина и даже не человек. Кастрация ему в помощь, — написал комментатор.



Липецкие пенсионеры сегодня



Деньги получат все пенсионеры независимо от вида пенсии. Это около 380 000 человек. И эти средства не могут взыскать судебные приставы.



Увлекающийся руфингом экстремал забрался на шпиль с гербом Липецка, установленный на доме № 3 на улице Ворошилова. Фото своего «подвига»



Глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин тоже решился на нестандартный поступок. школу Липчанка Елена в соцсетях рассказала, как на нее напал неизвестный мужчина , когда она шла из магазина «Лента». Он схватил ее за руки и начал тащить в сторону заброшенного дома в районе улицы Неделина. Елене удалось вырваться и даже со спины сфотографировать нападавшего. Девушка написала заявление в полицию, которая начала доследственную проверку.— Пустые дома — это всегда опасно уже и днем, их надо сносить. Одной девушке повезло, а у другой сил не хватит отбиться от такого, и горе. Это не мужчина и даже не человек. Кастрация ему в помощь, — написал комментатор.Липецкие пенсионеры сегодня начали получать путинские выплаты , по 10 000 рублей. Первыми их перечислили тем, кто получает пенсии на карточку или сберкнижку. Если пенсионер ходит за деньгами на почту, то он получит 10 000 рублей вместе с пенсией.Деньги получат все пенсионеры независимо от вида пенсии. Это около 380 000 человек. И эти средства не могут взыскать судебные приставы.Увлекающийся руфингом экстремал забрался на шпиль с гербом Липецка, установленный на доме № 3 на улице Ворошилова. Фото своего «подвига» выложил в соцсетях . В управляющей компании, которая обслуживает это здание, не разделили оптимизма горожанина, а увлечение назвали вандализмом. Коммунальщики уверяют, что следят за крышей, она на замке, но любители острых ощущений все равно на нее пробираются.Глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин тоже решился на нестандартный поступок. Он пошел преподавать в . Географа в сельской школе нет, вот Батышкин и воспользовался своей первой специальностью. Он будет вести уроки географии во время своего обеденного перерыва для детей из 5,6,7 и 10 классов.