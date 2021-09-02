В Подгорном жители «живой стеной» разворачивают везущие мусор грузовики

В ситуации разбирается управление экологии и мэрия Липецка.

В редакцию GOROD48 обратились жители Подгорного, которые недовольны тем, что по улицам Подгоренская и Телецентр регулярно ездят грузовики. Большегрузы свозят грунт и мусор на территорию садоводческого товарищества «Машиностроитель». Претензий даже две: жители Подгорного не хотят соседствовать со свалкой и боятся, что большегрузы разобьют новую дорогу.





























- Сначала что-то свозили в Сырское, теперь сюда переместились, - говорит Андрей Кулаков. - На территории садоводческого товарищества засыпали несколько участков, даже дачные домики. Свозят грунт: землю, глину, строительные отходы, палки, какие-то обломки, даже трупы животных. Везут неизвестно откуда. Всё это высыпают на склоне, и все эти отходы с началом дождей потекут в реку Воронеж. Но мы переживаем не только из-за экологии. По улице Подгоренская недавно сделали новую дорогу - «КамАЗы» её разбивают. А потом автобусу 37-го маршрута ходить будет негде!























Как рассказала GOROD48 уличком улицы Телецентр села Подгорное Татьяна Мусаева, в кучах на территории садоводческого товарищества чего только нет — блоки, мешки, полиэтилен и даже фуфайки. Соседство со всем этим добром, мягко скажем, неприятное. К тому же жители улицы долго добивались, чтобы от шоссе к ним сделали асфальтированную дорогу. А долго ли она прослужит при такой нагрузке? Поэтому жители села бьют во все колокола — куда только не обращались со своей проблемой: и в администрацию Липецка (часть домов здесь относится к Октябрьскому округу города), и в областное управление экологии. Несколько дней назад на месте даже побывала комиссия департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.























На этой неделе жители села сами остановили и развернули такой грузовик.- Территория, на которую заезжают грузовики, относится к СНТ «Машиностроитель», - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Городской департамент развития территории через председателя СНТ узнает собственников земельных участков, на которые складируют отходы, после чего рассмотрит вопрос привлечения к ответственности совместно с управлением экологии.- Управлением экологии начато административное производство, поводом к которому послужило однократное обращение гражданина по вопросу нарушения обязательных требований законодательства об отходах производства и потребления неустановленными лицами с использованием грузовых автомобилей в районе СНТ «Машиностроитель» по улице Подгоренская города Липецка, - сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. - По предварительным результата административного производства установлены собственники указанных транспортных средств, которые извещены о явке в управление для дачи пояснений по предмету административного производства и составления протокола об административном правонарушении.