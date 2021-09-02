«Ростелеком» приглашает липчан принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

ПАО «Ростелеком» совместно с центром цифрового образования детей «IT-куб» запускает образовательный проект «IT-семья», который направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с их внуками.

Создание семейных команд позволит участникам найти общие интересы, почувствовать связь поколений. Внуки будут помогать бабушкам и дедушкам получать IT-знания и благодаря этому ощутят свою авторитетность и значимость. А представители старшего поколения, в свою очередь, будут делиться огромным жизненным опытом.

На занятиях участники «прокачают» знания по трем направлениям: компьютерной грамотности, кибербезопасности и облачным ресурсам. Обучение будет проходить в онлайн-формате. По окончании образовательного проекта между командами пройдут офлайн-соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получат награды от организаторов курса.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мир цифровых технологий настолько близок подрастающему поколению, насколько далек для людей пожилого возраста. Считая это несправедливостью, мы решили объединить поколения в новом проекте “IT-семья”. С помощью цифровой грамотности “Ростелеком” погрузит в мир информационных технологий бабушек, дедушек и их внуков и тем самым сплотит их».

Ирина Малько, директор центра цифрового образования детей «IT-куб»:

«В нашем центре давно витала идея об образовательном проекте для старшего поколения. Занимаясь с детьми младшего возраста, мы наблюдаем, как им хочется, чтобы бабушка или дедушка говорили с ними на одном, цифровом, языке. И вот идея нашла свою реализацию. Вместе с “Ростелекомом” мы разработали обучающую программу для людей пожилого возраста, но с помощниками — в лице своих внуков. Семейные команды на протяжении нескольких недель будут получать задания и выполнять их, а на финальном соревновании создадут свой цифровой проект».

Стать участником проекта можно бесплатно, отправив письмо-заявку на электронную почту itfamilylipetsk@gmail.com или в группе «ВКонтакте» https://vk.com/itfamilytver .

Центр цифрового образования детей «IT-куб» призван обеспечить освоение детьми актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также создание условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, развития математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления. Подробнее о центре можно узнать на сайте .



PR

