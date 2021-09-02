Главе села придётся учить школьников географии

Вадим Батышкин временно вернулся в профессию из-за того, что в местной школе нет учителя географии.

Глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин вынужден взять на себя ведение уроков географии в местной школе. Дело в том, что в школе нет учителя соответствующего профиля, поэтому Вадим Батрышкин, в прошлом педагог, будет вести уроки географии во время своего обеденного перерыва для детей из 5,6,7 и 10 классов.



Пока главе села, судя по его посту в Instagram, только в радость учить детей.



- Спустя 13 лет сегодня снова пришлось взять в руки мел, а накануне восполнять уже подзабытые знания... В связи с (очень надеюсь) временным отсутствием учителя географии в Нижнематренской школе приступил к преподаванию предмета в 5,6,7 и 10 классах. Снова почувствовал себя молодым студентом на практике в Чамлык-Никольской школе, как когда-то в далёком 2000-м году. Волнение и трепет заполнили меня сегодня, когда встал между доской и нашими семиклассниками... Одно дело проводить с молодежью внеурочную работу на спортивной площадке, в клубах, но совсем по-другому чувствуешь себя в учебном классе. Огромное спасибо ребятам за понимание и совсем нечастые хихикания!