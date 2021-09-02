Общество

51 минуту назад

Главе села придётся учить школьников географии

6 984
#школа #кадры
2

Вадим Батышкин временно вернулся в профессию из-за того, что в местной школе нет учителя географии.

Глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин вынужден взять на себя ведение уроков географии в местной школе. Дело в том, что в школе нет учителя соответствующего профиля, поэтому Вадим Батрышкин, в прошлом педагог, будет вести уроки географии во время своего обеденного перерыва для детей из 5,6,7 и 10 классов.

Пока главе села, судя по его посту в Instagram, только в радость учить детей.

- Спустя 13 лет сегодня снова пришлось взять в руки мел, а накануне восполнять уже подзабытые знания... В связи с (очень надеюсь) временным отсутствием учителя географии в Нижнематренской школе приступил к преподаванию предмета в 5,6,7 и 10 классах. Снова почувствовал себя молодым студентом на практике в Чамлык-Никольской школе, как когда-то в далёком 2000-м году. Волнение и трепет заполнили меня сегодня, когда встал между доской и нашими семиклассниками... Одно дело проводить с молодежью внеурочную работу на спортивной площадке, в клубах, но совсем по-другому чувствуешь себя в учебном классе. Огромное спасибо ребятам за понимание и совсем нечастые хихикания!
6 984
#школа #кадры
2

Комментарии (6)

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штабс-капитан Овечкин

5 минут назад
Ну так в добрый путь, юноша. Образование профильное, опыт есть, работа в радость, преподавайте, зачем вам" глава села"?
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-

18 минут назад
Учитывая, что глав сельсоветов сейчас не выбирают, ситуацией можно пренебречь. Но выводы давно напрашиваются: российское село умерло, а эпоха роботов-работников не настала.
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Но,с другой стороны,

19 минут назад
Александр, это и плюс ЕдРу,ведь их адепт не бросил ребятишек и теперь научит их находить на карте нашего врага со звёздно-полосатым флагом
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123

20 минут назад
Вот это обед у главы а еще успевает на тракторе окашивать село тюковать и продавать сено
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Александр

28 минут назад
Молодец парень. Но это минус ЕДРу. За копейки в школе работать никто не хочет.
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СвеТа

40 минут назад
Молодец!
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