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В Липецком педагогическом университете появился новый талисман – птица удачи

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#ЛГПУ #Михаил Тарасенко
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В Липецком педагогическом университете появился новый талисман – птица удачи

Участие в торжественной церемонии открытия скульптуры принял депутат Госдумы Михаил Тарасенко.

Торжественной «линейкой» для первокурсников отметили в Липецком государственном педагогическом университете начало нового учебного года.

Большую «семью» будущих педагогов пополнили более тысячи студентов-первокурсников. 

«Еще вчера вы были школьниками, затем – абитуриентами. А сегодня вы – студенты ЛГПУ имени Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.  Это большая честь учиться в таком великолепном вузе. Уверен, что годы учебы будут интересными и полезными для вас. Вы получите качественное образование, знания, которые впоследствии будете нести следующим поколениям, создавать будущее России. Я желаю вам в этом удачи», - напутствовал будущих педагогов Михаил Тарасенко.

Ректор университета Нина Федина пожелала первокурсникам, хорошей учебы и удачной карьеры после ее завершения.

«Постарайтесь за годы обучения взять из студенческой жизни все по максимуму», - сказала Нина Федина.

Главным событием встречи студентов в ЛГПУ стало открытие скульптуры – Птицы удачи по имени Петр Петрович. Автор нового университетского талисмана - липецкий скульптор Игорь Мазур. 
Также в День знаний Михаил Тарасенко посетил школу №11. Он пообщался с учителями, пожелал успехов школьникам, их родителям и учителям.

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#ЛГПУ #Михаил Тарасенко
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