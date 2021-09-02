В Липецком педагогическом университете появился новый талисман – птица удачи

Участие в торжественной церемонии открытия скульптуры принял депутат Госдумы Михаил Тарасенко.

Торжественной «линейкой» для первокурсников отметили в Липецком государственном педагогическом университете начало нового учебного года.



Большую «семью» будущих педагогов пополнили более тысячи студентов-первокурсников.



«Еще вчера вы были школьниками, затем – абитуриентами. А сегодня вы – студенты ЛГПУ имени Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Это большая честь учиться в таком великолепном вузе. Уверен, что годы учебы будут интересными и полезными для вас. Вы получите качественное образование, знания, которые впоследствии будете нести следующим поколениям, создавать будущее России. Я желаю вам в этом удачи», - напутствовал будущих педагогов Михаил Тарасенко.



Ректор университета Нина Федина пожелала первокурсникам, хорошей учебы и удачной карьеры после ее завершения.



«Постарайтесь за годы обучения взять из студенческой жизни все по максимуму», - сказала Нина Федина.



Главным событием встречи студентов в ЛГПУ стало открытие скульптуры – Птицы удачи по имени Петр Петрович. Автор нового университетского талисмана - липецкий скульптор Игорь Мазур.

Также в День знаний Михаил Тарасенко посетил школу №11. Он пообщался с учителями, пожелал успехов школьникам, их родителям и учителям.



