В Липецкой области дожди и до +18

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится влияние атмосферных фронтов циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, местами пройдут небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 сентября – 11-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 5 сентября – 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов, днем - от +15 до +17 градусов.



День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2001 году – 1 градус тепла.

