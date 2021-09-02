Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области дожди и до +18

3 628
#дожди
3
В Липецкой области дожди и до +18

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится влияние атмосферных фронтов циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, местами пройдут небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 сентября – 11-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 5 сентября – 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов, днем - от +15 до +17 градусов. 

День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2001 году – 1 градус тепла.  
3 628
#дожди
3

Комментарии (3)

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Народ

56 минут назад
А жарко было, ведь совсем не плохо.
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вова

56 минут назад
Это на Проспекте Победы такие лужи? Или там ещё больше?
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Максим К

сегодня, 17:07
Хорошо-то как! Наконец-то больше жары не будет!! Ура-а-а!!!! Ещё бы снег выпал, да морозы ударили - было бы ваще класс!!!!!!!
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