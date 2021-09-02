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Экстремал-руфер покорил шпиль с гербом в центре Липецка

7 1057
#руфинг #руфер
4
Экстремал-руфер покорил шпиль с гербом в центре Липецка

В управляющей компании говорят о вандализме.

Увлекающийся руфингом экстремал забрался на шпиль с гербом Липецка, установленный на доме №3 на улице Ворошилова.

руфер2.jpg

- Отличная обзорная площадка, - прокомментировали фото, размещенное в группе «INSIDERS LIPETSK» «Вконтакте».


Руфинг — восхождение на труднодоступные и опасные крыши и шпили высотных зданий без страховки. Но в управляющей компании «Квартал-Люкс», в ведении которой находится дом №3 на улице Ворошилова, такое увлечение называют вандализмом.

- Вандалы облюбовали эту крышу и постоянно на нее каким-то образом проникают, - рассказал GOROD48 начальник участка УК «Квартал-Люкс» Александр Акимов. - Уверяю вас, доступ на крышу закрыт. И за этим постоянно следим не только мы, но и жильцы верхних этажей. Случай это не первый. До этого на крышу неоднократно проникали альпинисты-художники, которые рисовали на стенах.

Фото, видео - vk.com/insidlip

7 1057
#руфинг #руфер
4

Комментарии (7)

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Гость

2 минуты назад
Идиотов ещё очень много в нашем царстве- государстве.
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Кроули

5 минут назад
Теперь им займется полиция.
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ему

24 минуты назад
бы еще Икаринг освоить
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Местный житель

36 минут назад
а слабо на шпиле повесить полотно с изображением кандидата в депутаты ?
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Коммунист

41 минуту назад
Зато мы знаем кто первый на очереди на премию Дарвина)))
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сочетать приятное с полезным

44 минуты назад
надо дать ему краску, что бы заодно герб и подкрасил , что бы в карманы эффективных менеджеров миллионы бюджетных денег не тратить. как говорится, - если не можете справится с явлением, надо возглавить его.
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Инстраграммчик почИтывать надо !

51 минуту назад
начальник участка УК «Квартал-Люкс» Александр Акимов. ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК , ТЫ КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОКРАШИВАЛ НЕСУЩИЕ БАЛКИ, ОПОРЫ ДАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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