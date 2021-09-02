Экстремал-руфер покорил шпиль с гербом в центре Липецка

Увлекающийся руфингом экстремал забрался на шпиль с гербом Липецка, установленный на доме №3 на улице Ворошилова.



- Отличная обзорная площадка, - прокомментировали фото, размещенное в группе «INSIDERS LIPETSK» «Вконтакте».

- Вандалы облюбовали эту крышу и постоянно на нее каким-то образом проникают, - рассказал GOROD48 начальник участка УК «Квартал-Люкс» Александр Акимов. - Уверяю вас, доступ на крышу закрыт. И за этим постоянно следим не только мы, но и жильцы верхних этажей. Случай это не первый. До этого на крышу неоднократно проникали альпинисты-художники, которые рисовали на стенах.





Руфинг — восхождение на труднодоступные и опасные крыши и шпили высотных зданий без страховки. Но в управляющей компании «Квартал-Люкс», в ведении которой находится дом №3 на улице Ворошилова, такое увлечение называют вандализмом.