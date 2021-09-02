В Липецке столкнулись две иномарки, одну отбросило в светофор

В ДТП пострадали два человека.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, сегодня в 06:25 в Липецке напротив дома №3Д на Универсальном проезде столкнулись автомобили «Мазда» под управлением 25-летнего водителя и «Сиат Варио», за рулём которого находился 59-летний мужчина. После столкновения «Сиат» отбросило в светофор — от удара его опора наклонилась.



В аварии пострадали два человека: водителя «Сиата» госпитализировали с ушибом грудной клетки, его 44-летнюю пассажирку — с открытой черепно-мозговой травмой.