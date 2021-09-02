Происшествия

сегодня, 14:10

В Липецке столкнулись две иномарки, одну отбросило в светофор

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#ДТП
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В Липецке столкнулись две иномарки, одну отбросило в светофор

В ДТП пострадали два человека.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, сегодня в 06:25 в Липецке напротив дома №3Д на Универсальном проезде столкнулись автомобили «Мазда» под управлением 25-летнего водителя и «Сиат Варио», за рулём которого находился 59-летний мужчина. После столкновения «Сиат» отбросило в светофор — от удара его опора наклонилась.

В аварии пострадали два человека: водителя «Сиата» госпитализировали с ушибом грудной клетки, его 44-летнюю пассажирку — с открытой черепно-мозговой травмой.
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#ДТП
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Комментарии (1)

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Ком Ментарий

6 минут назад
25 годочков прожил человек, а ума не нажил от слова «совсем». Интересуюсь спросить: кто этому (цензура) продал водительское удостоверение? Вердикт: «мазду» сжечь, водительское удостоверение отобрать и закопать!
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