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Временную регистрацию можно оформить через госуслуги дистанционно
Цифровой сервис, который позволяет россиянам оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг, стал доступен во всех регионах.
Посещение подразделений МВД России или многофункциональных центров (управляющих компаний) как гражданином, так и всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется. Теперь получить согласие собственника можно в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале "Госуслуг", а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, - сообщает МВД Медиа.
Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала "Госуслуг" в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.
Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах Российской Федерации. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тысяч подразделений по вопросам миграции.
Отмечается, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, поэтому к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы.
С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета. По оценке экспертов МВД России, в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.
Кроме того, с 1 июля следующего года подобные нововведения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, - отмечается в сообщении.