В России

сегодня, 13:52

Временную регистрацию можно оформить через госуслуги дистанционно

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#регистрация #госуслуги

Цифровой сервис, который позволяет россиянам оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг, стал доступен во всех регионах.

Теперь зарегистрироваться по месту пребывания в России можно без посещения территориального подразделения МВД РФ благодаря цифровому сервису на портале "Госуслуг", разработанному МВД РФ совместно с Минцифры РФ.

Посещение подразделений МВД России или многофункциональных центров (управляющих компаний) как гражданином, так и всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется. Теперь получить согласие собственника можно в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале "Госуслуг", а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, - сообщает МВД Медиа.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала "Госуслуг" в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.

Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах Российской Федерации. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тысяч подразделений по вопросам миграции.

Отмечается, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, поэтому к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы.

С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета. По оценке экспертов МВД России, в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.

Кроме того, с 1 июля следующего года подобные нововведения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, - отмечается в сообщении.
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#регистрация #госуслуги

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