Происшествия

сегодня, 13:55

Водитель «Опеля» попал в больницу после аварии на площади Героев

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#авария #ДТП
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Водитель «Опеля» попал в больницу после аварии на площади Героев

Его машина залетела под грузовик «Ситроен».

Днём 2 сентября в центре Липецка напротив дома №35 по улице Гагарина в грузовик «Ситроен» врезался легковой автомобиль «Опель».

По словам водителя грузовика, он начал сбавлять скорость и остановился, когда увидел желтый сигнал светофора. Буквально через пару секунд почувствовал сильный удар. 

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- Вышел - вижу ДТП. От удара у грузовика повело раму. Водитель «Опеля» ударился головой, был не в себе, поэтому не смог объяснить произошедшее, - рассказал участник аварии.

Водителя «Опеля» забрала бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС.

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#авария #ДТП
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Комментарии (7)

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Ком Ментарий

1 минуту назад
Вполне ожидаемая и по праву заслуженная «премия» для водителя «Опеля». Едешь по дороге – смотри вперёд на дорожные знаки и светофоры, а не в телефон!
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Неравнодушный горожанин

27 минут назад
Думаю, в данном случае водитель Опеля отвлекся на телефон, первый тормознул, а он не успел.
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Сергей

27 минут назад
Вот что бывает когда водитель смотрит в телефончик
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Неравнодушный горожанин

29 минут назад
Набоюдатель, согласен в вами, светофор там работает некорректно. И еще сразу же за поворотом направо, перед пешеходным переходом - здоровенная яма с колодезным люком. Кто знает - объедет, кто нет - может серьезно колесо повредить.
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Набоюдатель

сегодня, 14:22
В этом месте с недавнего времени работает странно светофор для пешеходов, который напротив здания по защите прав потребителей. Не успев проехать перекресток загорается зеленый свет для пешеходов. Первая машина успеет затормозить а вот машины следом заедут в зад. Раньше была задержка после того как загорелся запрещающий сигнал для авто загорася разрешающий сигнал для пешеходов. Т. Е. Машина которая например едит первой из трёх остановится но другие будут двигался по привычке не снижая скорость пытаясь освободить перекресток и догонит вас на светофоре. Администрации надо проверить корректность работы светофора. Ну и самим не площадь, вы управляет источником повышенной опасности
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Гость

сегодня, 14:10
Зачетно финишировал.
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Лавочница

сегодня, 14:01
Узкие дороги.
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