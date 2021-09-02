Водитель «Опеля» попал в больницу после аварии на площади Героев

Его машина залетела под грузовик «Ситроен».



Днём 2 сентября в центре Липецка напротив дома №35 по улице Гагарина в грузовик «Ситроен» врезался легковой автомобиль «Опель».По словам водителя грузовика, он начал сбавлять скорость и остановился, когда увидел желтый сигнал светофора. Буквально через пару секунд почувствовал сильный удар.- Вышел - вижу ДТП. От удара у грузовика повело раму. Водитель «Опеля» ударился головой, был не в себе, поэтому не смог объяснить произошедшее, - рассказал участник аварии.Водителя «Опеля» забрала бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС.