Доброе утро, Липецк!

Первая пятница осени, 3 сентября. Сегодня переворачиваем календарь и слушаем хит Михаила Шуфутинского на повторе. А если серьезно, то в пятницу в Липецке: совсем осенняя погода, митинг в Верхнем парке, бесплатная вакцинация. В выходные можно выбраться в Елец — там празднуют День города. Или остаться дома — и тоже не заскучать.

Погода



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +15 до +17 градусов.



В ближайшие трое суток в регионе сохранится влияние атмосферных фронтов циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, местами пройдут небольшие дожди. Так что, держите зонтики наготове.



Дороги



В эти дни дорожники завершают монтаж «островков» безопасности на пересечении улиц Стаханова и Катукова. Скоро планируют запустить светофор по требованию в районе дома №151 по улице Гагарина.



ЛипецкЯндекс.Карты



Завтрак от шефа



День можно начать с завтрака по рецептам знаменитого шеф-повара Джейми Оливера: готовить просто, все ингредиенты доступны. Стиль завтрака выбирайте сами — есть три варианта.





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Митинг памяти



Сегодня в 10:00 в детском парке «Сказка» состоится традиционный митинг, посвященный всем погибшим в терактах. Эта памятная и скорбная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе погибли более трёхсот человек. Сегодня к памятнику погибшим детям возложат цветы.



Вакцинация от COVID-19



В пятницу в Липецке можно сделать прививку в ТЦ «Октябрьский». Мобильный пункт вакцинации ждет пациентов с 10:00 до 14:00. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Форум волонтеров



Сегодня завершается



День открытых дверей



5 сентября в Доме творчества «Советский» состоится День открытых дверей. Ребятне и их родителям расскажут о 25 программах дополнительного образования. Детей приглашают стать участниками коллектива образцового ансамбля народной песни «Зарянка» или дизайн-студии «Фристайл», посещать «Школу вожатых», а также заниматься робототехникой, программированием и бисероплетением.



Спортивные выходные



4 сентября в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» пройдет чемпионат Липецкой области по тхэквондо. Начало поединков запланировано на 09:00.



С 4 по 5 сентября в Липецке на спортивных площадках стадиона «Янтарь» пройдет чемпионат Липецкой области по уличному баскетболу (3х3) среди мужских команд. Комиссия по допуску будет работать на месте проведения соревнований с 09:00. Состав команды – до 6 игроков и один тренер – представитель команды.



5 сентября на территории Студёновского карьера пройдут чемпионат и первенство Липецкой области по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Первые заезды стартуют в 12:00.



5 сентября в 17:00 на стадионе «Металлург» начнется встреча футбольных клубов «Металлург» и «Енисей». Болельщиков пускают на трибуны, но



Отдых в городе



Сегодня вечером всех желающих ждут на бесплатную экскурсию. Липчан зовут на прогулку с гидом в Нижний парк. Забронировать место на участие в экскурсии можно заранее по телефону 37-13-55.



Липецкая областная универсальная научная библиотека 4 сентября в 11:00 начнет цикл встреч с педагогом-художником, керамистом, народным мастером России Светланой Пастуховой. В субботу гостей познакомят с историей и современностью традиционного гончарного промысла села Доброе.



А в 16:00 всех желающих ждут на творческую встречу с дуэтом Алексея и Надежды Бондаренко. Прозвучат авторские песни на стихи русских поэтов. Вход свободный.



5 сентября в 17:40 на площади у областного ДК начнется очередной вечер арт-проекта «Голоса улиц».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЦКНТ Липецк (@ocknt_lipetsk)



Шоу дронов и «Хор Турецкого»



С 3 по 5 сентября в Ельце праздную День города. В программу включили несколько десятков мероприятий. Самыми зрелищными должны стать



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация г. Ельца (@elets_adm)



Фото: meme-arsenal.com



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +15 до +17 градусов.В ближайшие трое суток в регионе сохранится влияние атмосферных фронтов циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, местами пройдут небольшие дожди. Так что, держите зонтики наготове.В эти дни дорожники завершают монтаж «островков» безопасности на пересечении улиц Стаханова и Катукова. Скоро планируют запустить светофор по требованию в районе дома №151 по улице Гагарина.День можно начать с завтрака по рецептам знаменитого шеф-повара Джейми Оливера: готовить просто, все ингредиенты доступны. Стиль завтрака выбирайте сами — есть три варианта.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня в 10:00 в детском парке «Сказка» состоится традиционный митинг, посвященный всем погибшим в терактах. Эта памятная и скорбная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе погибли более трёхсот человек. Сегодня к памятнику погибшим детям возложат цветы.В пятницу в Липецке можно сделать прививку в ТЦ «Октябрьский». Мобильный пункт вакцинации ждет пациентов с 10:00 до 14:00. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Сегодня завершается регистрация на региональный форум добровольцев. Участниками форума могут стать липецкие волонтеры в возрасте от 16 лет и организаторы добровольческой деятельности Липецкой области в возрасте от 18 лет. Программа форума включает в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии и практические кейсы.5 сентября в Доме творчества «Советский» состоится День открытых дверей. Ребятне и их родителям расскажут о 25 программах дополнительного образования. Детей приглашают стать участниками коллектива образцового ансамбля народной песни «Зарянка» или дизайн-студии «Фристайл», посещать «Школу вожатых», а также заниматься робототехникой, программированием и бисероплетением.4 сентября в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» пройдет чемпионат Липецкой области по тхэквондо. Начало поединков запланировано на 09:00.С 4 по 5 сентября в Липецке на спортивных площадках стадиона «Янтарь» пройдет чемпионат Липецкой области по уличному баскетболу (3х3) среди мужских команд. Комиссия по допуску будет работать на месте проведения соревнований с 09:00. Состав команды – до 6 игроков и один тренер – представитель команды.5 сентября на территории Студёновского карьера пройдут чемпионат и первенство Липецкой области по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Первые заезды стартуют в 12:00.5 сентября в 17:00 на стадионе «Металлург» начнется встреча футбольных клубов «Металлург» и «Енисей». Болельщиков пускают на трибуны, но с оговорками Сегодня вечером всех желающих ждут на бесплатную экскурсию. Липчан зовут на прогулку с гидом в Нижний парк. Забронировать место на участие в экскурсии можно заранее по телефону 37-13-55.Липецкая областная универсальная научная библиотека 4 сентября в 11:00 начнет цикл встреч с педагогом-художником, керамистом, народным мастером России Светланой Пастуховой. В субботу гостей познакомят с историей и современностью традиционного гончарного промысла села Доброе.А в 16:00 всех желающих ждут на творческую встречу с дуэтом Алексея и Надежды Бондаренко. Прозвучат авторские песни на стихи русских поэтов. Вход свободный.5 сентября в 17:40 на площади у областного ДК начнется очередной вечер арт-проекта «Голоса улиц».С 3 по 5 сентября в Ельце праздную День города. В программу включили несколько десятков мероприятий. Самыми зрелищными должны стать шоу дронов , выступление «Хора Турецкого» и праздничный салют.