Липецкие лётчики снова лучшие

Церемония закрытия конкурса «Авиадартс» и награждения победителей состоится 4 сентября.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , штаб конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр 2021 года подвел окончательные итоги соревнования.

Российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило в общекомандном зачете занять первое место и завоевать кубок конкурса.



Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Китайские летчики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место – в военно-транспортной авиации. Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября.