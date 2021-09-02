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сегодня, 12:20

Липецкие лётчики снова лучшие

4 706
#Липецкий авиацентр
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Липецкие лётчики снова лучшие

Церемония закрытия конкурса «Авиадартс» и награждения победителей состоится 4 сентября.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, штаб конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр 2021 года подвел окончательные итоги соревнования.

Российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило в общекомандном зачете занять первое место и завоевать кубок конкурса.

Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Китайские летчики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место – в военно-транспортной авиации. Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября.
4 706
#Липецкий авиацентр
1

Комментарии (4)

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Птица Рух

8 минут назад
Долетывают последние остатки советского задела.
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Патриот

сегодня, 12:50
Китаец, в Америке? Это те, которых и вьетнамцы и сербы щелкали как семечки?
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Китаец

сегодня, 12:32
Чем же они лучшие?! В Америке по-круче будут!!
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??

сегодня, 12:31
если они лучшие, то почему у нас почти каждую неделю самолеты падают ? А у * китайцев -нет ?
ответить

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