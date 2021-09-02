Происшествия

33 минуты назад

«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека

2 655
#авария #ДТП
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«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали  четыре  человека.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 сентября в Хлевенском районе на  дороге Плещеево — Синдякино съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Форд». В аварии пострадали 26-летний водитель 50-ти и 31-го года. Все трое доставлены в ГУЗ «Хлевенская РБ». 

В селе Двуречки Грязинского района 32-летний водитель «Лады Калина» допустил наезд на 12-летнюю девочку. Девочке оказали медицинскую помощь в областной детской и направили на амбулаторное лечение. 

1 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили     2520 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –80.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2078 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано  18 случаев  механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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как-то так

18 минут назад
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!!
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Фокс

22 минуты назад
В аварии пострадали 26-летний водитель 50-ти и 31-го года. Это вы по-каковскому себе имеете?
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