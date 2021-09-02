«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 сентября в Хлевенском районе на дороге Плещеево — Синдякино съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Форд». В аварии пострадали 26-летний водитель 50-ти и 31-го года. Все трое доставлены в ГУЗ «Хлевенская РБ».



В селе Двуречки Грязинского района 32-летний водитель «Лады Калина» допустил наезд на 12-летнюю девочку. Девочке оказали медицинскую помощь в областной детской и направили на амбулаторное лечение.



1 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2520 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности –80.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2078 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

