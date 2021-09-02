Обнародован график работы мобильных пунктов вакцинации на сентябрь

Сделать прививку может любой желающий при отсутствии противопоказаний.

Управление здравоохранения обнародовало график работы мобильных пунктов вакцинации на сентябрь.













Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Условия для получения прививки – возраст старше 18 лет; отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации; отсутствие прививок в последние 30 дней; для женщин – отсутствие беременности.В настоящее время в Липецкой области пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 36 прививочных пунктах, находящихся в поликлиниках региона, а также в 8 передвижных мобильных пунктах. Вакцинация направлена на уменьшение риска осложнений, снижение числа заболевших и количества летальных исходов в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Прививку может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний.