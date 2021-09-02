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Ростуризм запустит программу зимнего кешбэка

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#туризм #кешбэк

Ростуризм до конца года запустит программу зимнего кешбэка.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что в России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, - передает РИА Новости.

"Он будет распространяться на период после 15 января", — добавила глава профильного ведомства.

По ее словам, в 2022 году программа кешбэка будет работать только в низком сезоне — новогодние праздники и летний период под ее действие не подпадут.

"Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется", — отметила Догузова.

Ранее Ростуризм продлил окно продаж на две недели, до середины сентября, это коснется поездок с 1 октября по 24 декабря.

Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, и тогда на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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#туризм #кешбэк

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