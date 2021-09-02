Квартирный вопрос едва не довел до братоубийства

Родственники во время пьянки поссорились из-за жилплощади.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор местному жителю, которого обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Липчанин ответил в суде за поножовщину во время семейной ссоры.



Конфликт произошел вечером 7 января. Подсудимый пришел отметить праздник в гости к своему 54-летнему брату. Они начали выпивать. В это время в квартире находились его племянник, который играл в компьютерные игры, и мать братьев, лежачая больная. Выпивая, мужчины начали жаловаться на жизнь. Подсудимый рассказал, что ютится со своей семьей на съемной квартире, их скоро выгонят из-за долга по аренде. А платить за жилье он не может, так как сидит без работы. Мужчина попросил брата пустить его жить к себе, но тот отказал. Он сказал, что табор ему здесь не нужен. Этот разговор у них уже был не первый, проблема с проживанием у подсудимого была уже около 17 лет. Родственник был против, так как возражал против въезда семьи брата, а именно против своего племянника, который ранее похитил 200 000 рублей, отложенные его больной бабушкой похороны.



Братья начали ссориться. Хозяин квартиры схватил своего гостя за шею со словами: «Только через мой труп сюда заедете». Брат очень обиделся. Он схватил со стола нож и ударил брата в бок. Он тут же понял, что совершил ошибку, вытащил нож и стал своей рукой зажимать рану у потерпевшего. Тут же он стал звонить по номеру 112, сообщил о произошедшем. Полиция и медики приехали через 5-10 минут. Подсудимый потом неоднократно извинялся перед братом.



Суд вынес обвинительный приговор. Липчанина приговорили к трем годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным.