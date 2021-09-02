Общество

сегодня, 10:58

По факту приобретения сотрудником психбольницы квартиры у пациента возбуждено уголовное дело

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#афера
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По факту приобретения сотрудником психбольницы квартиры у пациента возбуждено уголовное дело

Ранее к решению своей проблемы житель Липецка Павел Высоцкий пытался привлечь даже главу государства.

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В начале июля этого года 40-летний инвалид II группы, липчанин Павел Высоцкий, рассказал GOROD48 о том, что сотрудник 14-го отделения областной психоневрологической больницы отжал у него квартиру во время его принудительного лечения в стационаре. Туда его на полгода отправил суд по обвинению ограблении родной бабушки, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Но в 14-м отделении психбольнице мужчина провел год и восемь месяцев.

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В это время та самая бабушка умерла, и сотрудник больницы, по словам Высоцкого, предложил ему в качестве альтернативы перемещения в психиатрический интернат свободу в обмен на его дачу, земельный участок и освободившуюся квартиру на улице Терешковой в доме №5/2 (он был единственным наследником недвижимости). Пытаясь прекратить мучительное лечение психотропными препаратами, Высоцкий пошел на эту сделку. Временным, до 2024 года, местом регистрации Высоцкого стала квартира сотрудника психбольницы на улице Агрономической в Липецке.

Получив свободу, мужчина стал обивать пороги органов прокуратуры и полиции в попытке вернуть себе утраченное имущество. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, он купил мобильный телефон и записал свое видеообращение к Владимиру Путину.

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После нашей публикации ситуация изменилась.

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- Следственным управлением УМВД РФ по Липецку возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в отношении жителя Липецка 1980 г.р. совершены мошеннические действия, в результате которых липчанин лишился принадлежащей ему квартиры. Тем самым ему был причинен материальный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей. В качестве подозреваемого допрошен житель Липецка 1969 г.р., который, по версии следствия, злоупотребляя доверием потерпевшего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, завладел квартирой. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на формирование доказательственной базы и установления причастности подозреваемого к совершению к данного преступления. Кроме того, будет проверяться информация о возможной причастности подозреваемого к совершению иных или аналогичных преступлений, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Мы пытались связаться с сотрудником ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница», которого Павел Высоцкий обвиняет в преступлении, но не смогли этого сделать в июле. Но в этот раз этот специалист все же вышел с нами на связь.

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Быт и будни пациентов 14-го отделения. Фото - с официального сайта ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» 

- Это все клевета! Я уже обратился в полицию и прокуратуру с заявлением о привлечении этого гражданина к ответственности! - заявил 54-летний сотрудник областной психоневрологической больницы.

По его словам, Павел Высоцкий в обмен на его жилплощадь получил дом в селе Плеханово со всеми коммуникациями, стиральной машинкой и телевизором. А потом пропил все движимое имущество, но всем говорит, что его ограбили.

На вопрос о том, почему он, сотрудник психбольницы, отлично понимающий, кто перед ним и что происходит, совершил имущественную сделку с находящимся под замком пациентом, ответил:

- Ну, вот так получилось! Я его пожалел. Хотел ему помочь.

А почему новый собственник квартиры дома по улице Терешковой тут же от нее избавился?

- Я эту квартиру не сразу продал. Сначала я вложил в нее деньги, сделал ремонт в этом бомжатнике, - ответил сотрудник 14-го отделения психбольницы, функционирующего как психиатрический стационар для принудительного лечения с общим и специализированным типом наблюдения.

Интересно, что ни главврач ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница», ни заведующая 14-м отделением в разговорах с корреспондентом GOROD48 не дали никакой этической оценки действиям своего сотрудника. И даже показалось, что они не увидели в его действиях ничего предосудительного.

Игорь Луговой
7 1521
#афера
4

Комментарии (7)

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Адвокат

5 минут назад
Как можно дать этическую оценку до суда???
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деградируем дальше по всем параметрам

15 минут назад
Маестра Поносенкав, Вот когда вас отправят "добровольно" в психушку и там вам залечат. и докажи что ты нормальный и не представляешь опасность для общества!
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деградируем дальше по всем параметрам

22 минуты назад
Маестра Поносенкав, подписал, добровольно или принудительно? и вас тоже могут "добровольно" лишить ваши права. был бы человек, а статья найдется!
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48

49 минут назад
а можно узнать, сколько душевнобольных на лечении этот добрейшей души человек пожалел и купил их имущество? огласите весь список, пожалуйста
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деградируем дальше по всем параметрам

сегодня, 11:21
полный беспредел, что хотят то и воротят. можно в психушку, можно в тюрьму, а могут просто лишить человека как существо. прав тот у кого больше прав! это касается руководителей всех мастей и чиновничьей беспредельный аппарат. гнобят свой народ, и строят своё счастье на несчастье других. животное понимание и жадность цель их жизни. Бога побойтесь!
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Маестра Поносенкав

сегодня, 11:20
Там нет мошенничества,он сам подписал на него,ну и плючс ко всему алкаш..
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Гость

сегодня, 11:18
Интесно, это единичный случай или серия? Вот в чем вопрос
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