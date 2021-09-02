Общество
31 минуту назад
Из-за наплыва пассажиров липецкий аэропорт купит новый трап
394
Областное государственное казенное предприятие «Липецкий аэропорт» объявило тендер на закупку нового трапа. За оборудование аэропорт готов заплатить 13 714 750 рублей. Итоги торгов планируют подвести в середине сентября. Победивший на электронном аукционе подрядчик должен будет доставить трап в липецкий аэропорт в течение 180 дней с момента заключения контракта.
Напомним, ранее, в 2018 году, аэропорт уже закупал аналогичный самоходный трап. Зачем аэропорту еще один трап, рассказали в администрации Липецкой области.
— Новый трап необходим аэропорту для обслуживания возросшего числа рейсов и, соответственно, пассажиров. Его наличие — выполнение требований для организации перевозок, — сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.
Напомним, пассажиропоток аэропорта «Липецк» за первые шесть месяцев 2021 года увеличился более чем на 41% по сравнению с первым полугодием 2019 года и вырос в 3,5 раза по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года. С начала 2021 года полетами через липецкий аэропорт воспользовалось более 59,5 тысячи человек. За этот же период в прошлом году - 17,9 тысяч человек.
Многократное увеличение пассажиропотока связывают с расширением географии полетов. Помимо регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зимой возобновились рейсы в Минводы, добавились перелеты в Казань. В апреле появилась возможность прямым рейсом вылететь из Липецка в Симферополь и Сочи, а также в Анапу.
Напомним, ранее, в 2018 году, аэропорт уже закупал аналогичный самоходный трап. Зачем аэропорту еще один трап, рассказали в администрации Липецкой области.
— Новый трап необходим аэропорту для обслуживания возросшего числа рейсов и, соответственно, пассажиров. Его наличие — выполнение требований для организации перевозок, — сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.
Напомним, пассажиропоток аэропорта «Липецк» за первые шесть месяцев 2021 года увеличился более чем на 41% по сравнению с первым полугодием 2019 года и вырос в 3,5 раза по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года. С начала 2021 года полетами через липецкий аэропорт воспользовалось более 59,5 тысячи человек. За этот же период в прошлом году - 17,9 тысяч человек.
Многократное увеличение пассажиропотока связывают с расширением географии полетов. Помимо регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зимой возобновились рейсы в Минводы, добавились перелеты в Казань. В апреле появилась возможность прямым рейсом вылететь из Липецка в Симферополь и Сочи, а также в Анапу.
394