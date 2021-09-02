Липчан будут прививать в торговых центрах, ельчан — на рынке

Составлен график работы мобильных пунктов бесплатной вакцинации от COVID-19.

Региональное управление здравоохранения утвердило график работы мобильных пунктов вакцинации на сентябрь. Жители Липецка могут сделать бесплатную прививку в шести торговых центрах и в офисе врача общей практики, жители Ельца — возле магазина и рядом с рынком, сообщает центр медпрофилактики.



В Липецке:

- ТЦ «Европа» (Советская,66): с 11.00 до 14.30 23 сентября;

- гипермаркет «Линия»: с 10.00 до 14.00 1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 сентября;

- ТЦ «Октябрьский»: с 10.00 до 14.00 2,3,7,9,10,14,16,17,21,23,24,28,30 сентября;

- ТЦ «Москва»: с 14.00 до 16.00 1,8,15,22,29 сентября и с 09.00 до 11.00 4,11,18, сентября;

- ТЦ «Малибу»: с 12.00 до 16.00 1,7,8,14,15,21,22,28,29 сентября;

- ТЦ «Ноябрьский»: с 10.00 до 14.00 2,6,9,13,16,20,23,27,30 сентября;

- офис врача (Московская, 143): с 10.00 до 12.00 2,7,9,14,16,21,23,28,30 сентября.



В Ельце:

- ТЦ «Линия»: во время проведения праздничных мероприятий 4 и 5 сентября;

- рынок Строитель: с 11.00 до 18.00 7, 14, 21, 28 сентября.



Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.