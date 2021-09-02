Общество

52 минуты назад

Липчан будут прививать в торговых центрах, ельчан — на рынке

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#коронавирус #вакцина
Липчан будут прививать в торговых центрах, ельчан — на рынке

Составлен график работы мобильных пунктов бесплатной вакцинации от COVID-19.

Региональное управление здравоохранения утвердило график работы мобильных пунктов вакцинации на сентябрь. Жители Липецка могут сделать бесплатную прививку в шести торговых центрах и в офисе врача общей практики, жители Ельца — возле магазина и рядом с рынком, сообщает центр медпрофилактики.

В Липецке:
- ТЦ «Европа» (Советская,66): с 11.00 до 14.30 23 сентября;
- гипермаркет «Линия»: с 10.00 до 14.00 1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 сентября;
- ТЦ «Октябрьский»: с 10.00 до 14.00 2,3,7,9,10,14,16,17,21,23,24,28,30 сентября;
- ТЦ «Москва»: с 14.00 до 16.00 1,8,15,22,29 сентября и с 09.00 до 11.00 4,11,18, сентября;
- ТЦ «Малибу»: с 12.00 до 16.00 1,7,8,14,15,21,22,28,29 сентября;
- ТЦ «Ноябрьский»: с 10.00 до 14.00 2,6,9,13,16,20,23,27,30 сентября;
- офис врача (Московская, 143): с 10.00 до 12.00 2,7,9,14,16,21,23,28,30 сентября.

В Ельце:
- ТЦ «Линия»: во время проведения праздничных мероприятий 4 и 5 сентября;
- рынок Строитель: с 11.00 до 18.00 7, 14, 21, 28 сентября.

Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
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#коронавирус #вакцина

Комментарии (4)

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Все Путем

11 минут назад
мочить жижей будут в сортире
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Кирилл

23 минуты назад
А голосовать - на пеньках!
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Скоро

40 минут назад
В сартире будете прививать.
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Садовод

41 минуту назад
Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом. На мясокомбинате скотину перед забоем ветеринар тоже внешне осматривает
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