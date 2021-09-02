Происшествия

сегодня, 09:52

Двух женщин обокрали на рынках

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#кража #рынок
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Двух женщин обокрали на рынках

Обе кражи были совершены в один день, но в разных местах.

28 августа елецкие полицейские зарегистрировали два заявления о кражах, которые произошли на городских рынках. От преступлений пострадали женщины, которые делали там покупки.

В первом случае женщина покупала овощи на рынке. Расплатилась за них наличными и положила кошелек в сумочку. Подойдя к другой торговой палатке, она выбрала товар и уже собиралась за него заплатить, но обнаружила, что кошелёк пропал. Причинённый заявительнице материальный ущерб составил 6 400 рублей.

Другая ельчанка также делала покупки, но на другом рынке. Она стояла у торговой точки, когда ей на сотовый телефон позвонила дочь. Женщина достала его из сумки, ответила на звонок и, закрыв сумку на замок, откинула её назад на плечо. Когда разговор был закончен, потерпевшая положила телефон обратно и заметила пропажу кошелька, в котором находилось 19 800 рублей. При этом она точно помнит, что он был на месте в тот момент, когда она доставала мобильный телефон.

По заявлениям возбуждены уголовные дела по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает следственный отдел елецкой полиции.
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#кража #рынок
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Комментарии (3)

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Ельчанин

12 минут назад
А ведь на месте этих женщин могли быть депутаты горсовета или работяги из мэрии! Вы представляете, чтобы тогда было?
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Главный специалист в торговых рядах

34 минуты назад
А не надо жабры растопыривать.
ответить

федор

47 минут назад
Снова Костыль воскрес?
ответить

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