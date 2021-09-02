Общество
сегодня, 09:44
Шоу дронов продлится 15 минут
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Беспилотные аппараты расцветят небо Ельца в честь Дня города.
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4 сентября в Ельце пройдет шоу квадрокоптеров (6+). Оно начнется в 22:00 и ориентировочно продлится 15 минут, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. Идея запустить необычное для города шоу принадлежит местной администрации. Дроны выстроятся в фигуры и символы, традиционные для города.
Ожидается, что шоу квадрокоптеров будет напоминать аналогичное в Ростове-на-Дону. В мэрии Ельца уточнили, что лучше шоу лучше смотреть с площади Победы.
Напомним, День города в Ельце будут праздновать три дня. С 3 по 5 сентября запланировано несколько десятков мероприятий.
Шоу дронов — это скоординированный полет заданного количества квадрокоптеров. Их может быть 50, а может быть и 500. На ритмичном изменении фигур, их цвета и яркости строится драматургия представления.
Ожидается, что шоу квадрокоптеров будет напоминать аналогичное в Ростове-на-Дону. В мэрии Ельца уточнили, что лучше шоу лучше смотреть с площади Победы.
Напомним, День города в Ельце будут праздновать три дня. С 3 по 5 сентября запланировано несколько десятков мероприятий.
Шоу дронов — это скоординированный полет заданного количества квадрокоптеров. Их может быть 50, а может быть и 500. На ритмичном изменении фигур, их цвета и яркости строится драматургия представления.
1 714
Коммунист