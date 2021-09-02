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Маткапитал в России вырастет в следующем году

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#маткапитал #индексация

В 2022 году размер материнского (семейного) капитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — более 665 тыс. рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, - передает РИА Новости.

"Размер <...> в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго", — сообщил министр на полях ВЭФ.

Также он пояснил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля.

Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.

Причинами для отказа в материнском капитале могут стать отсутствие права на получение такого вида господдержки, прекращение прав на нее, предоставление недостоверных сведений о детях или полное погашение сертификата, - пишут "Известия".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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#маткапитал #индексация

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