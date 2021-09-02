Пять пожарных отделений выезжали ночью на улицу Космонавтов

Жильцов напугал электрощиток.

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Сегодня ночью в 00:03 ко второму подъезду дома №44/1 на улице Космонавтов в Липецке выезжали сразу пять отделений пожарной охраны.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, жильцов дома испугало короткое замыкание, возникшее в электрощитке.



- Короткое замыкание было без последующего горения, - отметили в пресс-службе.