Происшествия

56 минут назад

Пять пожарных отделений выезжали ночью на улицу Космонавтов

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#пожар
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Жильцов напугал электрощиток.

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Сегодня ночью в 00:03 ко второму подъезду дома №44/1 на улице Космонавтов в Липецке выезжали сразу пять отделений пожарной охраны.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, жильцов дома испугало короткое замыкание, возникшее в электрощитке.

- Короткое замыкание было без последующего горения, - отметили в пресс-службе.
4 1335
#пожар
1

Комментарии (4)

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Сочувствующий липчанин

25 минут назад
Эх, пожарникас поспать не дали...
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.....

29 минут назад
Как без горения? На видео огонь вроде...
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Мармон

33 минуты назад
"Без последующего горения" - а тот огонь что на видео ненастоящий чтоли?
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Виталий

40 минут назад
Жучок замкнул.
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