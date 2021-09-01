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Благотворительный фонд «Милосердие» помог собрать детей в школу

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#Фонд «Милосердие» #благотворительность
Благотворительный фонд «Милосердие» помог собрать детей в школу

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» и профком НЛМК доставили подарки ко Дню знаний в детские дома и интернаты региона. Акция «Школьная страна» охватила более 500 детей. Волонтеры фонда вручили сувениры, школьные принадлежности и кондитерские наборы.

На подготовку к новому учебному году благотворительный фонд «Милосердие» направил около 3,5 млн рублей. Средства пошли и на поддержку многодетных малообеспеченных семей. К первому сентября, в рамках акции «День знаний», укомплектованные рюкзаки получили более 2000 школьников по всему региону. Об этом сообщает ПАО «НЛМК».

Обе акции проходят в рамках программы «Детство» - одной из ключевых в работе фонда «Милосердие». Ее реализуют уже более двадцати лет. Она направлена на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детдомов и интернатов. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть помощи направляют на ремонт помещений, оснащение классов.  

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#Фонд «Милосердие» #благотворительность

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