Общество

42 минуты назад

Липецкая вечЁрка: День знаний, дело «Либойла» и улица Зегеля

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#вечЁрка #День знаний #"Либойл" #улица Зегеля
Липецкая вечЁрка: День знаний, дело «Либойла» и улица Зегеля

Сегодня, 1 сентября, ну, вы поняли, чем забиты новостные ленты, уголовное дело о взрыве на заводе «Либойл» следователи передают в прокуратуру, а пострадавшие опасаются, что виновный может уйти от ответственности, и по улице Зегеля уже ездят автомобили, хотя ее обещают открыть только в ближайший понедельник.

В Липецке на улице Минской сегодня открылась новая школ. На первый урок в школу пришла Евгения Уваркина. Не только как мэр, но и как мать первоклассницы. 

Школа необычна тем, что в полилингвальных классах основные предметы будут преподавать на иностранных языках. И ложка дегтя, хорошие подходы к новой школе пока есть не ото всех домов микрорайона.

GOROD48 сегодня проверил безопасность подходов к школе № 27, которая находится рядом с реконструируемой улицей 50 лет НЛМК. Директор школы Александр Мочалов подтвердил, что у 10-20% школьников могут быть проблемы с проходом к зданию.

Самой «богатой» на первоклассников в Липецке оказалась школа № 60. В ней  набрали семь первых классов. И останавливаться на этом не собираются, в следующем году могут и 1 «к» набрать.

А в гимназии № 1 в этом учебном году будет новый директор. Легендарный Виктор Цопа уходит на пенсию.

1 сентября для школьников — праздник. А для некоторых взрослых — ностальгия по беззаботным временам. И они выкладывают на своих страницах в соцсетях старые школьные фотографии.

— Я тоже пересмотрела своими фотки, какие мы были маленькие, хорошенькие, даже слеза скатнула, — написала читательница.

— А сколько уже спилось, скололось, умерло по тем или иным причинам. Это жизнь. А на фотках остались детьми. Печально, надо выпить коньячку за День знаний, за сегодняшних детей, чтоб их плохое не касалось, — своеобразное напутствие еще от одного комментатора.

В елецком университете открылся новый факультет «Лечебное дело». В следующем году в вузе планируют открыть факультеты «Педиатрия» и «Фармация».

Большинство читателей GOROD48 новость не оценили, несмотря на нехватку медиков в регионе.

— Если и получать медицинское образование на платной основе, то делать это надо в профильном медицинском вузе, где есть необходимые для этого материально-техническая база, профессорско-преподавательский состав и опыт подготовки медицинских кадров, — написал Гость.

Пострадавшие во время взрыва на заводе «Либойл», который случился минувшей зимой, обратились в GOROD48. Они опасаются, что виновные могут уйти от ответственности. В настоящий момент уголовное дело по факту взрыва следователи передают в прокуратуру. И степень вины определит суд.

К ответственности за ЧП привлекают начальника цеха экстракции. Пострадавшим операторам Марине Алёхиной и Сергею Денисову пришлось долго лечиться после взрыва. Они через суд надеются получить денежную компенсацию. В пресс-службе компании уверяют, что по-прежнему готовы к разумным переговорам.

Улица Зегеля снова в центре внимания: все лето она была закрыта, а компания, которая ее ремонтировала попала в «черный список». Мэр Евгения Уваркина пообещала открыть дорогу для движения 6 сентября, но не все утерпели. Жители окрестных домов начали обкатывать новую дорогу. Некоторых смутили работающие светофоры ( их сегодня тестировали).

И информация для ельчан. У них в день города, 4 сентября, частично перекроют движение. Схему объездов можно посмотреть здесь.
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#вечЁрка #День знаний #"Либойл" #улица Зегеля

Комментарии (3)

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Артурчик @

10 минут назад
Пора очередному мэру заявлять: - "Да что вы пристали с этой дорогой!"
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Просто мимо проходил

11 минут назад
Ремонт ул. Зегеля стал символом работы мэрии: «Мы попали в беспрецедентную ситуацию»!
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Электорат

40 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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