Липецкая вечЁрка: День знаний, дело «Либойла» и улица Зегеля

Сегодня, 1 сентября, ну, вы поняли, чем забиты новостные ленты, уголовное дело о взрыве на заводе «Либойл» следователи передают в прокуратуру, а пострадавшие опасаются, что виновный может уйти от ответственности, и по улице Зегеля уже ездят автомобили, хотя ее обещают открыть только в ближайший понедельник.