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В День знаний в Липецкой области уже пять раз нарушили «сухой закон»

12 659
#алкоголь #торговля
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В День знаний в Липецкой области уже пять раз нарушили «сухой закон»

Пивом торговали навынос.

Напомним, 1 сентября на территории Липецкой области запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением объектов общественного питания. Под запрет попадает не только крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки, но и пиво.

«Сухой закон» в День знаний прописан в пункте 3 части 1 статьи 5 закона Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, к предостережению о недопустимости реализации алкогольной продукции 1 сентября прислушались не все. По предварительным данным, на 16:45 «сухой закон» нарушили уже 5 предпринимателей.

В основном, речь идёт о пивных заведениях, которые позиционируют себя как точки общепита, но при этом сегодня пивом там торговали навынос - а этот в День знаний запрещено. На торгующих пивом практически во всех случаях пожаловались липчане.
12 659
#алкоголь #торговля
2

Комментарии (12)

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Человек

38 минут назад
Синерылый на лексусе заранее затарился.
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Поддерживаю.

44 минуты назад
Animal planet., и я...
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Хаха ахаха хахахаха,))))

45 минут назад
Липецк, верно.
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Город

47 минут назад
Если хочешь выпить то в гаражные кооперативы там всем и всегда по 100 рублей
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штабс-капитан Овечкин

47 минут назад
Славный город Липецк, половина новостей про выпивку и выпивох.
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Капиталист

49 минут назад
Коммунист, советских людей уже тридцать лет нет. Тебе реально 12 лет что ли, неуч?))
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Автохам

50 минут назад
Коммунист, это точно. Тут недавно фотки припаркованеыз якобы на гвзонах авто постили. И на Рыбы бы целый донос накатали..
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Animal planet.

53 минуты назад
Тупой закон. Кому надо, тот всегда найдет. Как я например.
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Липецк

54 минуты назад
Это придумал тот бывший который сам недавно куролесил.
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Коммунист

56 минут назад
Стучать на соседа - это в крови у советских людей.
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