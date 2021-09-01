В День знаний в Липецкой области уже пять раз нарушили «сухой закон»

Пивом торговали навынос.

Напомним, 1 сентября на территории Липецкой области запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением объектов общественного питания. Под запрет попадает не только крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки, но и пиво.



«Сухой закон» в День знаний прописан в пункте 3 части 1 статьи 5 закона Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».



Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, к предостережению о недопустимости реализации алкогольной продукции 1 сентября прислушались не все. По предварительным данным, на 16:45 «сухой закон» нарушили уже 5 предпринимателей.



В основном, речь идёт о пивных заведениях, которые позиционируют себя как точки общепита, но при этом сегодня пивом там торговали навынос - а этот в День знаний запрещено. На торгующих пивом практически во всех случаях пожаловались липчане.