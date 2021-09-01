Уголовное «масляное дело» экс-начальника УФСИН по Липецкой области зашло на второй круг

В последний день весны обвиненный в четырех преступлениях Геннадий Чейкин избежал тюрьмы. А в первый день осени полковник внутренней службы вновь стал подсудимый.





Напомним, что тот,



Также бывшему начальнику УФСИН региона инкриминировали три аферы, обвинив в преступлениях по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования») ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования») и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»). Следствие считало, что 9 марта 2013 года Геннадий Чейкин упал со снегохода и получил перелом позвоночника, а бытовую травму выдал за полученную на службе – она якобы случилась во время отправки сотрудников управления в командировку в Моздок. За это полковник внутренней службы получил от страховой компании 211 тысяч рублей. Поскольку эта травма привела к инвалидности III степени, Геннадий Чейкин решил получить выплату в 615 тысяч рублей от страховой компании и еще 2,1 миллиона рублей – от ФСИН после увольнения. Довести преступление до конца преступление Чейкину не удалось по независящим от него обстоятельствам.



Самым тяжким обвинением, конечно, было коррупционное. Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагала наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере от 80- до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Примечательно, что по «масляному делу» к началу процесса над Геннадием Чейкиным суд уже вынес приговор его бывшей подчиненной Антонине Орловой. Именно она определила ООО «Усманский завод растительных масел» как единственного поставщика и выступала посредником в получении взятки для ее бывшего начальника. Суд решил, что она получила от бизнесменов 1,5 млн рублей отката в два этапа, которые передала Геннадию Чейкину в кабинете в здании управления (по словам активно сотрудничавшей со следствием осужденной, от усманских коммерсантов ей досталась лишь коробка конфет «Родные просторы»).



Антонину Орлову признали виновной в получении взятки и



Прокуратура с таким приговором не согласилась и подала апелляцию. Коллегия Липецкого областного суда указала, что при рассмотрении дела судом первой инстанции были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Так, была нарушена процедура допроса основного свидетеля обвинения – Антонины Орловой. Также суд первой инстанции, анализируя показания ключевых свидетелей, сделал противоречивые выводы: в одном случае указал, что нет оснований сомневаться в безупречности их показаний, в другом – что нет оснований им доверять.



«При таких обстоятельствах оправдательный приговор в отношении Геннадия Ч. по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ, нельзя признать соответствующим требованиям ст. 297 УПК РФ. Он подлежит отмене, а уголовное дело в этой части – направлению на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», – указал Липецкий областной суд в апелляционном определении.



Вполне, кстати, возможно, что оправдательный приговор по обвинению во взятке Геннадию Чейкину отменили лишь по той причине, что в ином случае нужно было бы отменять в порядке надзора ранее вынесенный обвинительный приговор Антонине Орловой в посредничестве. А в последние годы такой практики в стране почти нет.



И вот Геннадий Чейкин, по прежнему не признающей получения взятки, снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз его участь решает судья Андрей Ключников. Сегодня в Правобережном районном суде Липецка по второму заходу начался уголовный процесс по обвинению бывшего начальника регионального управления ФСИН Геннадия Чейкина в коррупционном преступлении. Полковнику внутренней службы вновь вменили получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), в то время как 31 мая этот же суд оправдал его по этому эпизоду.Напомним, что тот, предыдущий процесс по делу экс-начальника УФСИН по Липецкой области начался в августе прошлого года . Следствие вменило Чейкину получение полуторамиллионной взятки от его заместителя Антонины Орловой. Которой, в свою очередь, эти деньги передал руководитель ООО «Усманский завод растительных масел», чтобы с ним как с единственным поставщиком были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений. Действия Геннадия Чейкина по этому эпизоду Следком квалифицировал по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»).Также бывшему начальнику УФСИН региона инкриминировали три аферы, обвинив в преступлениях по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования») ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования») и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»). Следствие считало, что 9 марта 2013 года Геннадий Чейкин упал со снегохода и получил перелом позвоночника, а бытовую травму выдал за полученную на службе – она якобы случилась во время отправки сотрудников управления в командировку в Моздок. За это полковник внутренней службы получил от страховой компании 211 тысяч рублей. Поскольку эта травма привела к инвалидности III степени, Геннадий Чейкин решил получить выплату в 615 тысяч рублей от страховой компании и еще 2,1 миллиона рублей – от ФСИН после увольнения. Довести преступление до конца преступление Чейкину не удалось по независящим от него обстоятельствам.Самым тяжким обвинением, конечно, было коррупционное. Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагала наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере от 80- до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Примечательно, что по «масляному делу» к началу процесса над Геннадием Чейкиным суд уже вынес приговор его бывшей подчиненной Антонине Орловой. Именно она определила ООО «Усманский завод растительных масел» как единственного поставщика и выступала посредником в получении взятки для ее бывшего начальника. Суд решил, что она получила от бизнесменов 1,5 млн рублей отката в два этапа, которые передала Геннадию Чейкину в кабинете в здании управления (по словам активно сотрудничавшей со следствием осужденной, от усманских коммерсантов ей досталась лишь коробка конфет «Родные просторы»).Антонину Орлову признали виновной в получении взятки и отправили на 5 лет в ИК строгого режима . Также ее оштрафовали на один миллиона 550 тысяч рублей. А вот Геннадий Чейкин, который с самого начала следственных действий настаивал на свей невиновности, на том, что не получил и копейки от «масляных» полутора миллионов, был оправдан судьей Ириной Мешковой. В итоге его осудили лишь по одному преступлению: по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере»). Суд решил, что 30 октября 2018 года Геннадий Чейкин обратился в УФСИН РФ по Липецкой области с заявлением об осуществлении ему единовременной выплаты с учетом индексации 2,1 млн рублей за полученную травму, но ему в этом отказали. Преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Тогда, 31 мая, экс-начальника УФСИН по Липецкой области приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей в доход государству.Прокуратура с таким приговором не согласилась и подала апелляцию. Коллегия Липецкого областного суда указала, что при рассмотрении дела судом первой инстанции были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Так, была нарушена процедура допроса основного свидетеля обвинения – Антонины Орловой. Также суд первой инстанции, анализируя показания ключевых свидетелей, сделал противоречивые выводы: в одном случае указал, что нет оснований сомневаться в безупречности их показаний, в другом – что нет оснований им доверять.«При таких обстоятельствах оправдательный приговор в отношении Геннадия Ч. по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ, нельзя признать соответствующим требованиям ст. 297 УПК РФ. Он подлежит отмене, а уголовное дело в этой части – направлению на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», – указал Липецкий областной суд в апелляционном определении.Вполне, кстати, возможно, что оправдательный приговор по обвинению во взятке Геннадию Чейкину отменили лишь по той причине, что в ином случае нужно было бы отменять в порядке надзора ранее вынесенный обвинительный приговор Антонине Орловой в посредничестве. А в последние годы такой практики в стране почти нет.И вот Геннадий Чейкин, по прежнему не признающей получения взятки, снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз его участь решает судья Андрей Ключников.