Коронавирус

44 минуты назад

Долгоруковский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

3 384
#коронавирус
Долгоруковский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 47 079 случаев новой коронавирусной инфекции, 40 559 человек выздоровели, в том числе 280 человек за последние сутки, 5 096 — лечатся, 1 424 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии умерли 1 410 человек, а за сутки — 10.

В больницах сегодня находятся 655 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечится дома 4 441 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 208 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 1 сентября 2020 врачи зафиксировали 31 случай.

Сегодня на первом месте традиционно Липецк — 121 случай. На втором с большим отрывом Долгоруковский район — 19, на третьем Грязинский район — 15. В Усманском районе — 9, в Ельце — 8, в Добровском районе — 7, в Хлевенском, Чаплыгинском и Добринском районах — по 6, в Измалковском и Липецком районах — по 4, в Лебедянском районе — 2, в Воловском районе — один заболевший.
3 384
#коронавирус

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Красный перец чили

19 минут назад
По не официальным опросам на выборах лидируют левые красные , наверное из за ковид выборы перенесут , пока народ не поумнеет ....
ответить

Комментатор

21 минуту назад
А сколько на кладбище уже лежат?! Огласите весь список , пожалуйста!!
ответить

Комбайнер с Долгоруково

29 минут назад
Вперед, Долгоруково! Даешь к выборам выйти на первое место по коронавирусу!
ответить

Еще в рубрике

10 умерших и 280 вылечившихся – суточная статистика эпидемии
#коронавирус
12
10 умерших и 280 вылечившихся – суточная статистика эпидемии

сегодня, 11:50

Коронавирус
В больницах от COVID-19 лечатся 718 жителей Липецкой области
#коронавирус
17
В больницах от COVID-19 лечатся 718 жителей Липецкой области

вчера, 17:22

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли
#коронавирус
8
За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли

вчера, 11:45

Коронавирус
В Липецке за сутки врачи зафиксировали 94 случая COVID-19
#коронавирус
23
В Липецке за сутки врачи зафиксировали 94 случая COVID-19

30.08.2021 14:57

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли
#коронавирус
21
За сутки в Липецкой области выявлены 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли

30.08.2021 11:34

Коронавирус
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19 дома
#коронавирус
19
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19 дома

29.08.2021 15:49

Коронавирус