Долгоруковский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 47 079 случаев новой коронавирусной инфекции, 40 559 человек выздоровели, в том числе 280 человек за последние сутки, 5 096 — лечатся, 1 424 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии умерли 1 410 человек, а за сутки — 10.

В больницах сегодня находятся 655 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечится дома 4 441 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 208 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 1 сентября 2020 врачи зафиксировали 31 случай.



Сегодня на первом месте традиционно Липецк — 121 случай. На втором с большим отрывом Долгоруковский район — 19, на третьем Грязинский район — 15. В Усманском районе — 9, в Ельце — 8, в Добровском районе — 7, в Хлевенском, Чаплыгинском и Добринском районах — по 6, в Измалковском и Липецком районах — по 4, в Лебедянском районе — 2, в Воловском районе — один заболевший.