59 минут назад
С атмосферными фронтами в Липецкую область приходит похолодание
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов - пройдут кратковременные дожди. Температурный фон будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 сентября – 15 градусов тепла, что в пределах нормы, 3 и 4 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, днем - от +17 до +19 градусов.
День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.
PhD по холодильникам
Любопытный липчанин
Максим