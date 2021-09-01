Погода в Липецке

59 минут назад

С атмосферными фронтами в Липецкую область приходит похолодание

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#похолодание
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С атмосферными фронтами в Липецкую область приходит похолодание

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов - пройдут кратковременные дожди. Температурный фон будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 сентября – 15 градусов тепла, что в пределах нормы, 3 и 4 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем - от +15 до +20 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, днем - от +17 до +19 градусов. 

День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.  
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#похолодание
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Комментарии (3)

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PhD по холодильникам

9 минут назад
Любопытный липчанин, а Вы, часом, не диссертацию ли пишете?
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Любопытный липчанин

33 минуты назад
Как может похолодание придти?! У него что ноги есть?
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Максим

41 минуту назад
Ну, наконец-то! Ууррааа!! Похолодание!!! Быстрее бы уже!!!!! Надоела жара!!!!!!!!!!!!!!!!!
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