С атмосферными фронтами в Липецкую область приходит похолодание

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов - пройдут кратковременные дожди. Температурный фон будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 сентября – 15 градусов тепла, что в пределах нормы, 3 и 4 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем - от +15 до +20 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, днем - от +17 до +19 градусов.



День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.

