Доброе утро, Липецк!

А вот и четверг, 2 сентября. Сегодня врач ответит в прямом эфире на вопросы о санитарном лечении детей. Узнаем, на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры. Молодежь приглашают в увлекательную экспедицию. Вечер можно посвятить семейному отдыху — сходить в кино или пройти в онлайн-квест.

Погода



В Липецке 2 сентября будет облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди и гроза. Температура днем будет от +17 до +19 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.



Дороги



Улицу Зегеля готовят к пуску транспорта: там уже идет наладка светофоров.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МБУ «Липецкгорсвет» (@gorsvet.lip)



Экспресс-десерт



Липчанка Анастасия поделилась секретом, как приготовить десерт всего за 15 минут.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nassi.cat)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Будь в тонусе



Интересная визуализация полезных упражнений для мягкой утренней разминки.







Эфир с врачом



Сегодня в 11:00 заместитель главного врача городской детской больницы Ирина Глазкова расскажет об организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей в регионе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Помощь пенсионерам



Управление социальной политики подготовило актуальный обзор мер поддержки пожилых липчан.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



Волонтеры-археологи



Добровольцев просят помочь с научно-исследовательскими археологическими работами по определению границ городов Белгородской черты на территории Липецкой области. На территории Белгородской черты в период ее наибольшего расцвета находились порядка 90 населенных пунктов, расположенных на территории современных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Всех заинтересованных волонтеров



Прогулка по Новолипецку



В CryptoFox появился новый онлайн-квест. Все желающие могут разгадать городские тайны в серии заданий игры «Прогулка по Новолипецку».







Премьеры недели



Первый четверг сентября не оказался богат на премьеры фильмов. На экраны липецких кинотеатров выходят всего три новинки проката. Это приключенческий фильм от Marvel, спортивная драма с героиней знаменитого клипа про «лабутены» и триллер с Мэган Фокс.



«Нефутбол» (12+). Дане Белых с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она всё равно стала капитаном футбольной команды. Вот только её команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол ещё в школе. Это оказывается не так-то просто, а тут ещё и тренер — бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом… Но, отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.





«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+). Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».





«В западне» (18+). Последнее испытание, которому подверг муж свою супругу, было убийство. Точнее — самоубийство. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу: прикованная к трупу своего мучителя в загородном доме она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого жуткого места живой, или же покойный супруг затянет её за собой в ад?



В Липецке 2 сентября будет облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди и гроза. Температура днем будет от +17 до +19 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.Улицу Зегеля готовят к пуску транспорта: там уже идет наладка светофоров.Липчанка Анастасия поделилась секретом, как приготовить десерт всего за 15 минут.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Интересная визуализация полезных упражнений для мягкой утренней разминки.Сегодня в 11:00 заместитель главного врача городской детской больницы Ирина Глазкова расскажет об организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей в регионе.Управление социальной политики подготовило актуальный обзор мер поддержки пожилых липчан.Добровольцев просят помочь с научно-исследовательскими археологическими работами по определению границ городов Белгородской черты на территории Липецкой области. На территории Белгородской черты в период ее наибольшего расцвета находились порядка 90 населенных пунктов, расположенных на территории современных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Всех заинтересованных волонтеров ждут здесь В CryptoFox появился новый онлайн-квест. Все желающие могут разгадать городские тайны в серии заданий игры «Прогулка по Новолипецку».Первый четверг сентября не оказался богат на премьеры фильмов. На экраны липецких кинотеатров выходят всего три новинки проката. Это приключенческий фильм от Marvel, спортивная драма с героиней знаменитого клипа про «лабутены» и триллер с Мэган Фокс.«Нефутбол» (12+). Дане Белых с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она всё равно стала капитаном футбольной команды. Вот только её команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол ещё в школе. Это оказывается не так-то просто, а тут ещё и тренер — бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом… Но, отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+). Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».«В западне» (18+). Последнее испытание, которому подверг муж свою супругу, было убийство. Точнее — самоубийство. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу: прикованная к трупу своего мучителя в загородном доме она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого жуткого места живой, или же покойный супруг затянет её за собой в ад?