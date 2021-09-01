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Поток туристов в Крым превысил рекордное число к концу лета

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#туризм #рекорд #Крым

Туристический поток в Крым превысил 7 млн человек к концу лета.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что туристический поток в на полуостров в текущем году уже превысил 7 млн человек, это рекорд для полуострова за постсоветский период.

По его словам, турпоток уже превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 года на 24%.

"Из общего турпотока за январь-август 2021 года 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством ж/д сообщения. В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года", - написал Аксенов.

"Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора", — добавил глава региона.

По словам чиновника, в текущем году туротрасль входит в осеннюю фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, "подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона".




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#туризм #рекорд #Крым

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