Общество

27 минут назад

В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера

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#Задонщина #туризм #кластер
В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера

Инвестор планирует реализовать свой проект в ближайшее время.

В 2014 году возле Задонска формально был открыт автотуристический кластер «Задонщина». К 2018 региональные и федеральные инвестиции в проект составили порядка 2,6 млрд рублей. Туристический кластер, который должен объединить всю инфраструктуру для путешественников — от заправок до мест размещения, стал реализацией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Бюджетные деньги направили на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры. Что из этого сейчас может увидеть турист — огромную набережную на границе кластера.

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А инвестор — планы участков и интересную 3D-визуализацию кластера.

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Будет ли «Задонщина» развиваться или на проекте поставили крест — ответили в администрации Задонского района. Муниципалитет получил кластер в свою собственность в 2019 году.

- По состоянию на текущее время на территории кластера завершены работы по строительству инженерной инфраструктуры. Кластер полностью обеспечен сетями электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, имеет собственный водозабор и очистные сооружения, автомобильные дороги, - сообщил глава администрации Задонского района Алексей Щедров.

То есть, фактически, для прихода инвестора все готово — выбирай участок и осваивай территорию с налоговыми преференциями. Но спешит ли бизнес вкладываться в чистое, хоть и опутанное коммунальными сетями, поле.

- Сейчас администрация района совместно с потенциальными инвесторами согласовывает проекты туристической инфраструктур для их размещения в кластере. Это гостиницы и мини-отели, кафе и рестораны, объекты торговли, зоны рекреации и активного отдыха, иные объекты. В частности, на основании решения наблюдательного Совета особых экономических зон регионального уровня Липецкой области компания ООО «ТрастАгроком» уже приступила к реализации проекта по проектированию и строительству комплекса по оказанию услуг кафе и заправки автомобильным газомоторным топливом. Общий объем планируемых инвестиций I этапа освоения территории кластера составляет 315 млн рублей, из них ООО «ТрансАгроком» - 131 млн рублей, - сообщил Алексей Щедров.

Кстати, площадка неплохо пережила пандемию. Кластер постоянно находился под охраной, и злоумышленники не покушались на уже подвергавшуюся нападениям вандалов набережную. В 2020 году кластер фактически был «заморожен». Строительство заправки с кафе инвестор планирует выполнить в 2021 — 2022 годы. В кластере ждут и других предложений от бизнеса. Механика работы там довольно проста. Кластер уже поделен на тематические и функциональные участки. Инвестору необходимо выбрать интересующий и предоставить свой проект. Решение об одобрении или отклонении планов инвестора принимают на уровне региона.

Напомним, кластер расположен на территории, прилегающей к федеральной автодороге М-4 «Дон», в непосредственной близости от Задонска. Годовая среднесуточная интенсивность транспортного потока по «М4» – 22 000 автомобилей в сутки в одном направлении. На поток между Москвой и Югом и сделана ставка.
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#Задонщина #туризм #кластер

Комментарии (1)

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Ваня

20 минут назад
Большая задонская "прачечная" !
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