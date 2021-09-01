Происшествия

сегодня, 10:21

37-летний мужчина погиб в лобовом столкновении «ВАЗа» с грузовиком

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#авария #ДТП
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37-летний мужчина погиб в лобовом столкновении «ВАЗа» с грузовиком

За сутки на дорогах Липецкой области три человека погибли, и двое получили травмы. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 августа в Липецком районе на дороге Боринское-Крутогорье водитель неустановленного автомобиля сбил насмерть 48-летнего мужчину и скрылся с места аварии. 

В Лебедянском районе дороге Липецк-Данков 37-летний водитель «ВАЗ-21140» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение грузовиком «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя. Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП.

В Задонском районе на дороге Орёл - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов врезался в барьерное ограждение мотоцикл «Хонда» под управлением  45-летнего водителя. Мотоциклист от полученных травм умер на месте аварии. 

В Ельце на улице Льва Толстого столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия». В аварии получили травмы 46-летняя и 28-летняя пассажирки «Дэу».

31 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили  2429 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –103.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2000 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 23 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Гость

23 минуты назад
Этого человека в крутогорье переехали после того как сбили искать надо две машины
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Гость

35 минут назад
Когда же дойдёт до водителя любого транспорта, что "авось" на дороге не пройдёт...
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