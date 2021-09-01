37-летний мужчина погиб в лобовом столкновении «ВАЗа» с грузовиком

За сутки на дорогах Липецкой области три человека погибли, и двое получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 августа в Липецком районе на дороге Боринское-Крутогорье водитель неустановленного автомобиля сбил насмерть 48-летнего мужчину и скрылся с места аварии.



В Лебедянском районе дороге Липецк-Данков 37-летний водитель «ВАЗ-21140» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение грузовиком «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя. Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП.



В Задонском районе на дороге Орёл - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов врезался в барьерное ограждение мотоцикл «Хонда» под управлением 45-летнего водителя. Мотоциклист от полученных травм умер на месте аварии.



В Ельце на улице Льва Толстого столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия». В аварии получили травмы 46-летняя и 28-летняя пассажирки «Дэу».



31 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2429 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности –103.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 23 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



