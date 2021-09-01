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Пересадки в общественном транспорте Москвы станут бесплатными

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#пересадки #общественный транспорт #Москва #бесплатно

С 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте Москвы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

С 1 сентября пересадки на наземном транспорте Москвы стали бесплатными, - сообщается на сайте мэра столицы.

1 сентября 2021 г. пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, - говорится в личном блоге Сергея Собянина.

Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей, - отмечается в сообщении градоначальника.

Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока, - добавляет Собянин.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов, - говорится в сообщении.

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#пересадки #общественный транспорт #Москва #бесплатно

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