Липчане не стали тратить меньше

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах РФ, из которых в 13 более чем на 15%. Спад наблюдался только в пяти регионах, причем в большинстве из них незначительный.





По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%. На десять и более процентов розничный товарооборот вырос в 32 регионах, из которых в 13 рост превысил 15%. Липецкая область в их число не попала.



В рейтинге оборота розничной торговли Липецкая область заняла 49 место. Оборот розницы за год вырос на 6,3% и составил в первом полугодии 125 900 рублей на одного жителя региона. В списке выше липчан среди соседей по Центральному Черноземью оказались воронежцы (32 место) и тамбовцы (43).



Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Республике Адыгея и Краснодарском крае на 24,4% и 20,5% соответственно. Помимо фактора низкой базы в данном случае положительную роль могло сыграть увеличение числа отдыхающих на курортах Краснодарского края в условиях ограничения зарубежных поездок. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мурманской области, на 3,6%. В двух регионах – Ненецком автономном округе и Томской области – розничный товарооборот снизился на 1,5% и 1,7% соответственно.



Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населения с почти 219,4 тыс. руб. в первом полугодии 2021 года. Немногим меньше оборот у Московской области (198,1 тыс. руб.), за которой следует Сахалинская область (177 тыс. руб.). Ниже 50 тыс. руб. оборот розничной торговли на одного жителя в первом полугодии 2021 года зафиксирован в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия. В 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей, после кризисного 2020 года, обусловленного пандемией коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, где темпы роста по итогам первого полугодия 2021 года были выше, чем во многих других секторах экономики, отмечают аналитики РИА Рейтинг. По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%. На десять и более процентов розничный товарооборот вырос в 32 регионах, из которых в 13 рост превысил 15%. Липецкая область в их число не попала.В рейтинге оборота розничной торговли Липецкая область заняла 49 место. Оборот розницы за год вырос на 6,3% и составил в первом полугодии 125 900 рублей на одного жителя региона. В списке выше липчан среди соседей по Центральному Черноземью оказались воронежцы (32 место) и тамбовцы (43).Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Республике Адыгея и Краснодарском крае на 24,4% и 20,5% соответственно. Помимо фактора низкой базы в данном случае положительную роль могло сыграть увеличение числа отдыхающих на курортах Краснодарского края в условиях ограничения зарубежных поездок. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мурманской области, на 3,6%. В двух регионах – Ненецком автономном округе и Томской области – розничный товарооборот снизился на 1,5% и 1,7% соответственно.Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населения с почти 219,4 тыс. руб. в первом полугодии 2021 года. Немногим меньше оборот у Московской области (198,1 тыс. руб.), за которой следует Сахалинская область (177 тыс. руб.). Ниже 50 тыс. руб. оборот розничной торговли на одного жителя в первом полугодии 2021 года зафиксирован в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.