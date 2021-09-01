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Липчане не стали тратить меньше
Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах РФ, из которых в 13 более чем на 15%. Спад наблюдался только в пяти регионах, причем в большинстве из них незначительный.
По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%. На десять и более процентов розничный товарооборот вырос в 32 регионах, из которых в 13 рост превысил 15%. Липецкая область в их число не попала.
В рейтинге оборота розничной торговли Липецкая область заняла 49 место. Оборот розницы за год вырос на 6,3% и составил в первом полугодии 125 900 рублей на одного жителя региона. В списке выше липчан среди соседей по Центральному Черноземью оказались воронежцы (32 место) и тамбовцы (43).
Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Республике Адыгея и Краснодарском крае на 24,4% и 20,5% соответственно. Помимо фактора низкой базы в данном случае положительную роль могло сыграть увеличение числа отдыхающих на курортах Краснодарского края в условиях ограничения зарубежных поездок. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мурманской области, на 3,6%. В двух регионах – Ненецком автономном округе и Томской области – розничный товарооборот снизился на 1,5% и 1,7% соответственно.
Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населения с почти 219,4 тыс. руб. в первом полугодии 2021 года. Немногим меньше оборот у Московской области (198,1 тыс. руб.), за которой следует Сахалинская область (177 тыс. руб.). Ниже 50 тыс. руб. оборот розничной торговли на одного жителя в первом полугодии 2021 года зафиксирован в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.
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