Происшествия
сегодня, 07:32
Пьяного липчанина сняли с поезда на станции Лихая
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Липчанин матерился и мешал отдыхать пассажирам
В дежурную часть линейного райотдела полиции станции Лихая Ростовской области обратился начальник поезда «Москва – Новороссийск» с просьбой прислать наряд к вагону в котором буянил пьяный пассажир.
- Прибывшим транспортным полицейским начальник поезда сообщил, что принял решение об отстранении от дальнейшего проезда пассажира, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания не реагировал. Для дальнейшего разбирательства 48-летнего жителя Липецкой области доставили в дежурную часть линейного отдела. В отношении мужчины составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Липчанину грозит штраф или 15 суток административного ареста.
В начале августа этого года также из поезда южного направления в Ростове был высажен 41-летний липчанин и доставлен в полицию за пьянство в поезде, которое он устроил с воронежским собутыльником.
- Прибывшим транспортным полицейским начальник поезда сообщил, что принял решение об отстранении от дальнейшего проезда пассажира, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания не реагировал. Для дальнейшего разбирательства 48-летнего жителя Липецкой области доставили в дежурную часть линейного отдела. В отношении мужчины составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Липчанину грозит штраф или 15 суток административного ареста.
В начале августа этого года также из поезда южного направления в Ростове был высажен 41-летний липчанин и доставлен в полицию за пьянство в поезде, которое он устроил с воронежским собутыльником.
5 855
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Попутчик
Всезнающий липчанин
Да уж
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