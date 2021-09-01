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Пьяного липчанина сняли с поезда на станции Лихая

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#поезд #хулиганство
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Пьяного липчанина сняли с поезда на станции Лихая

Липчанин матерился и мешал отдыхать пассажирам

В дежурную часть линейного райотдела полиции станции Лихая Ростовской области обратился начальник поезда «Москва – Новороссийск» с просьбой прислать наряд к вагону в котором буянил пьяный пассажир.

- Прибывшим транспортным полицейским начальник поезда сообщил, что принял решение об отстранении от дальнейшего проезда пассажира, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания не реагировал.  Для дальнейшего разбирательства 48-летнего жителя Липецкой области доставили в дежурную часть линейного отдела. В отношении мужчины составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Липчанину грозит штраф или 15 суток административного ареста.

В начале августа этого года также из поезда южного направления в Ростове был высажен 41-летний липчанин и доставлен в полицию за пьянство в поезде, которое он устроил с воронежским собутыльником.  

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#поезд #хулиганство
2

Комментарии (5)

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Гость

1 минуту назад
Попутчик, да нет , за единую россию))
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Попутчик

18 минут назад
Он не матерился, а агитировал за кпрф
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Всезнающий липчанин

42 минуты назад
Мужик просто не может ездить на поезде без беленькой...
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Да уж

42 минуты назад
Наверное депутатом себя возомнил.
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Наша суровая братва
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