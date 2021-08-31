Липчане будут выбирать песни для нового фонтана

Репертуар смогут выбирать голосованием.

Подрядчик продолжает прописывать уникальные программные коды для каждой музыкальной композиции нового плоскостного фонтана на площади у «Звездного». Уже полностью готовы десять из 14 звуковых дорожек.



- Сейчас первичный список треков определен. Однако в дальнейшем мы планируем его расширять. Делать это хотим с учетом мнения липчан – запустим голосование, чтобы определить, какие композиции больше нравятся нашим жителям, - сообщила Евгения Уваркина.



Специалисты сейчас завершают армирование катка, в ближайшие дни планируют начать заливку его площадки бетоном. Вокруг рабочие укладывают тротуарную плитку необычной формы, по цвету она сочетается с оформлением обновляемого фасада «Звездного». Подрядчик завершает монтаж металлоконструкций здания проката и кафе. Продолжается и преображение здания спорткомплекса. На центральной части рабочие монтируют вывеску, здесь уже появились очертания входной группы – ее фундамент залит бетоном, на ступенях специалисты укладывают плитку. Со стороны боковых фасадов полностью демонтированы стилобатные группы, сейчас здесь устраивают новые и готовятся к благоустройству парковок, сообщили в городской администрации.



Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 млн рублей. Это средства частных инвесторов и городского бюджета.



Самая затратная часть реконструкции — строительство плоскостного фонтана, который зимой будет использоваться как каток. На фонтан инвестор потратит порядка 160 млн рублей. Новый фонтан будет плоским — его выполнят в плитке, через которую выведут сопла для подачи воды. Благодаря тому, что все каналы и технические отверстия проложили под основанием, вода будет уходить в специальный резервуар, очищаться и снова подаваться в систему.