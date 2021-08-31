Общество

сегодня, 19:01

Липчане будут выбирать песни для нового фонтана

13 593
#фонтан
1
Липчане будут выбирать песни для нового фонтана

Репертуар смогут выбирать голосованием.

Подрядчик продолжает прописывать уникальные программные коды для каждой музыкальной композиции нового плоскостного фонтана на площади у «Звездного». Уже полностью готовы десять из 14 звуковых дорожек.

- Сейчас первичный список треков определен. Однако в дальнейшем мы планируем его расширять. Делать это хотим с учетом мнения липчан – запустим голосование, чтобы определить, какие композиции больше нравятся нашим жителям, - сообщила Евгения Уваркина.

Специалисты сейчас завершают армирование катка, в ближайшие дни планируют начать заливку его площадки бетоном. Вокруг рабочие укладывают тротуарную плитку необычной формы, по цвету она сочетается с оформлением обновляемого фасада «Звездного». Подрядчик завершает монтаж металлоконструкций здания проката и кафе. Продолжается и преображение здания спорткомплекса. На центральной части рабочие монтируют вывеску, здесь уже появились очертания входной группы – ее фундамент залит бетоном, на ступенях специалисты укладывают плитку. Со стороны боковых фасадов полностью демонтированы стилобатные группы, сейчас здесь устраивают новые и готовятся к благоустройству парковок, сообщили в городской администрации.

Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 млн рублей. Это средства частных инвесторов и городского бюджета.

Самая затратная часть реконструкции — строительство плоскостного фонтана, который зимой будет использоваться как каток. На фонтан инвестор потратит порядка 160 млн рублей. Новый фонтан будет плоским — его выполнят в плитке, через которую выведут сопла для подачи воды. Благодаря тому, что все каналы и технические отверстия проложили под основанием, вода будет уходить в специальный резервуар, очищаться и снова подаваться в систему.
13 593
#фонтан
1

Комментарии (13)

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Швондер

8 минут назад
330 миллионов, умеют же воровать. Можно гораздо проще, красивей и дешевле. А теперь будут вечные финансирование на ремонты.
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гр.Ленинград

9 минут назад
Выборы,выборы......
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Билли Кид

10 минут назад
Прохожий, "Лучше в производство вложили" Кто, люди?))
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321

26 минут назад
Мурку хотим
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Ух

32 минуты назад
Понятное дело Липчане выбирут блатняк или попсу
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Таксист

42 минуты назад
Да чего тут выбирать? Опыт возьмите с Сочи или парка Горького в Москве, как правило под классику и фонтан играет красиво, но и на Петра бы репертуар не плохо вернуть, а то забыли или забили
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Чтобы народ проснулся вот эта песня

44 минуты назад
Вставай страна огромная...
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Прохожий

55 минут назад
Вот людям больше делать нечего, как у фонтана песни слушать Лучше в производство вложили , рабочие места людям дали .
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911

сегодня, 19:33
Почему не работает музыка на СВЕТО-МУЗЫКАЛЬНОМ фонтане на площади Петра в Липецке??? Уже много лет. Вбухали деньги в один, теперь в другой!
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Ленка

сегодня, 19:21
Шансон давай!
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